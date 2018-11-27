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Российский оперный певец порвал рот во время спектакля 

Lenta.ru + ещё 5 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
В ходе спектакля «Кармен» в Екатеринбургском театре оперы и балета певец Ильгам Валиев порвал рот. Об этом певец сообщил на своей странице в Facebook.
Во время сцены поединка Валиев получил травмы верхней и нижней губы. Как только наступил антракт, мужчине оказали врачебную помощь, после чего он вернулся на сцену и доиграл спектакль.
По словам тенора, трюки готовили в присутствии профессионального каскадера и мастера по рукопашному бою, поэтому все постановочные драки всегда проходили без крови.
«В этот раз что-то пошло не так, я получил травму, повреждены верхняя и сильнее всего нижняя губа, а что случилось, понять не могу никак», — написал певец.
После завершения спектакля Валиева доставили в травмпункт, где ему зашили раны. Как сообщил тенор, врачи запретили ему петь в течение двух недель.
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Ильгам Валиев , Прочее
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