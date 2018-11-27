Российский оперный певец порвал рот во время спектакля

В ходе спектакля «Кармен» в Екатеринбургском театре оперы и балета певец Ильгам Валиев порвал рот. Об этом певец сообщил на своей странице в Facebook.

Во время сцены поединка Валиев получил травмы верхней и нижней губы. Как только наступил антракт, мужчине оказали врачебную помощь, после чего он вернулся на сцену и доиграл спектакль.

По словам тенора, трюки готовили в присутствии профессионального каскадера и мастера по рукопашному бою, поэтому все постановочные драки всегда проходили без крови.

«В этот раз что-то пошло не так, я получил травму, повреждены верхняя и сильнее всего нижняя губа, а что случилось, понять не могу никак», — написал певец.

После завершения спектакля Валиева доставили в травмпункт, где ему зашили раны. Как сообщил тенор, врачи запретили ему петь в течение двух недель.