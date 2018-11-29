«Порту» победил «Шальке» в матче Лиги чемпионов

Португальский «Порту» одержал победу над гельзенкирхенским «Шальке» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая на стадионе «Драгау» в Порту, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Побед «Порту» принесли голы Эдера Милитао, Хесуса Короны и Муссы Мареги. «Шальке» ответил мячом Набиля Бенталеба, реализовавшего пенальти.

В заключительном, шестом туре «Порту» на выезде сыграет с турецким «Галатасараем», а «Шальке» на своём поле примет московский «Локомотив».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» победил в матче Лиги чемпионов впервые с 2004 года