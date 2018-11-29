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«Порту» победил «Шальке» в матче Лиги чемпионов 

RT на русском + ещё 9 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Португальский «Порту» одержал победу над гельзенкирхенским «Шальке» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая на стадионе «Драгау» в Порту, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.
Побед «Порту» принесли голы Эдера Милитао, Хесуса Короны и Муссы Мареги. «Шальке» ответил мячом Набиля Бенталеба, реализовавшего пенальти.
В заключительном, шестом туре «Порту» на выезде сыграет с турецким «Галатасараем», а «Шальке» на своём поле примет московский «Локомотив».
Ранее сообщалось, что «Локомотив» победил в матче Лиги чемпионов впервые с 2004 года
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