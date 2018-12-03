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«Зенит» в Туле проиграл «Арсеналу»
LiveSport.Ru
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ещё 4
13 часов назад
Фото:
SPORT24.ru
Комментарии
Тульский «Арсенал» одержал домашнюю победу над питерским
«Зенитом»
(4:2) в домашнем матче 16-го тура чемпионата России.
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