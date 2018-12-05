МИД пообещал ответить на высылку российского дипломата из Словакии 

Москва отреагирует на высылку российского дипломата из Словакии на основе принципа взаимности, заявили в МИД России.
«Российская сторона отреагирует на недружественные действия Братиславы на основе принципа взаимности», — сказали ТАСС в дипломатическом ведомстве.
Ранее Словакия объявила о высылке из страны российского дипломата.
По словам премьера республики Петера Пеллегрини, он был объявлен персоной нон грата, так как занимался разведывательной деятельностью против Словакии и НАТО.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Россия ответит зеркально на данные действия.