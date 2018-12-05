Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

МИД пообещал ответить на высылку российского дипломата из Словакии 

RT на русском + ещё 61 5 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Москва отреагирует на высылку российского дипломата из Словакии на основе принципа взаимности, заявили в МИД России.
«Российская сторона отреагирует на недружественные действия Братиславы на основе принципа взаимности», — сказали ТАСС в дипломатическом ведомстве.
Ранее Словакия объявила о высылке из страны российского дипломата.
По словам премьера республики Петера Пеллегрини, он был объявлен персоной нон грата, так как занимался разведывательной деятельностью против Словакии и НАТО.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Россия ответит зеркально на данные действия.
RT на русском: последние новости
«Ливерпуль» вырвал победу у «Эвертона» благодаря голу на 96-й минуте Представители Кокорина готовы внести 5 млн рублей в качестве залога СМИ: Моуринью жёстко раскритиковал Погба после матча МЮ с «Саутгемптоном»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смолов поддержал Кокорина и Мамаева
Уткин назвал омерзительным решение по Кокорину и Мамаеву2
Роналду отказался ехать в Мадрид
У матери Кокориных сдали нервы40
Подруга Кокорина сделала неожиданное заявление25
Видео
00:50
Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО
Футбол
03:01
Еще одна российская фигуристка уехала в Канаду
Фигурное катание
03:12
У матери Кокориных сдали нервы
Футбол
02:27
Мамаев раскошелился на сотрудницу «Краснодара»
Футбол
03:12
Подруга Кокорина сделала неожиданное заявление
Футбол
05:57
Туктамышева затмила Загитову и Медведеву
Фигурное катание
00:50
Решена судьба Кокорина и Мамаева
Футбол
02:03
«МЮ» — «Арсенал»: три ставки на главный матч тура АПЛ
Футбол
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
01:00
Жена Мамаева разрыдалась из-за измен
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение