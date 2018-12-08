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Удар хоккеиста отправил арбитра в больницу с сотрясением 

News.ru + ещё 34 6 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Хоккейный арбитр Иван Дедюля, получивший сотрясение мозга в результате удара нападающего «Локомотива» Артура Каюмова по ходу матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Йокерита», выбыл как минимум на две недели и находится под присмотром врачей, утверждает «Спорт-Экспресс».
В третьем периоде между хоккеистами завязалась драка, в ходе которой Каюмов попал по лицу Дедюле, пытавшемуся разнять игроков. На сайте КХЛ отмечается, что форвард сделал это не специально.
Хоккеист был удалён до конца матча, получив 45 минут штрафа (за удар судьи, а также за силовой приём против игрока команды соперника Йеспера Йенсена).
Как писал News.ru, Дацюк вошёл в заявку сборной на Кубок Первого канала.
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