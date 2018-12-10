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«Торпедо» одержало третью победу кряду в КХЛ, обыграв «Локомотив» 

РИА Новости + ещё 14 32 минуты назад
Фото: Газета.Ru
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» одержало третью подряд победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обыграв ярославский «Локомотив».
Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0). У хозяев шайбы забросили Дамир Жафяров (5-я минута), Энди Миле (13), Роберт Саболич (38) и Эндрю Кейлоф (60). У гостей отличились Егор Аверин (6) и Денис Алексеев (22).
"Торпедо" 17 декабря примет магнитогорский «Металлург», а «Локомотив» 18 декабря на выезде сыграет с новосибирской «Сибирью».
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