«Торпедо» одержало третью победу кряду в КХЛ, обыграв «Локомотив»

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости . Нижегородское «Торпедо» одержало третью подряд победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обыграв ярославский «Локомотив».

"Торпедо" 17 декабря примет магнитогорский «Металлург», а «Локомотив» 18 декабря на выезде сыграет с новосибирской «Сибирью».