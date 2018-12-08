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Россиянин выиграл этап Кубка мира в Латвии 

Газета.Ru + ещё 8 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Россиянин Никита Трегубов занял первое место на первом этапе Кубка мира по скелетону в латвийской Сигулде, сообщает ТАСС.
23-летний российский спортсмен показал результат 1.41,87 по сумме двух заездов. Второе место у латвийца Мартинса Дукурса (отставание 0,37 секунды), третье — у корейца Юн Сон Бина (+ 0,53), который выиграл предыдущий Кубок мира.
Россиянин Александр Третьяков стал четвертым (+ 0,55), Владислав Марченко был 24-м.
Кубок мира. 1-й этап. Сигулда (Латвия)
Мужчины
1. Никита Трегубов (Россия) — 1.41,87.
2. Мартинc Дукурс (Латвия) — 1.42,24.
3. Юн Сон Бин (Южная Корея) — 1.42,40.
4. Александр Третьяков (Россия) — 1.42,42…
24. Владислав Марченков (Россия) — 53,51.
Для Трегубова эта победа стала первой на этапах Кубка мира.
Ранее российский саночник стал вторым на этапе Кубка мира в Канаде.
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