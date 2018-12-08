Россиянин выиграл этап Кубка мира в Латвии

Россиянин Никита Трегубов занял первое место на первом этапе Кубка мира по скелетону в латвийской Сигулде, сообщает ТАСС

23-летний российский спортсмен показал результат 1.41,87 по сумме двух заездов. Второе место у латвийца Мартинса Дукурса (отставание 0,37 секунды), третье — у корейца Юн Сон Бина (+ 0,53), который выиграл предыдущий Кубок мира.

Россиянин Александр Третьяков стал четвертым (+ 0,55), Владислав Марченко был 24-м.

Кубок мира. 1-й этап. Сигулда (Латвия)

Мужчины

1. Никита Трегубов (Россия) — 1.41,87.

2. Мартинc Дукурс (Латвия) — 1.42,24.

3. Юн Сон Бин (Южная Корея) — 1.42,40.

4. Александр Третьяков (Россия) — 1.42,42…

24. Владислав Марченков (Россия) — 53,51.

Для Трегубова эта победа стала первой на этапах Кубка мира.

Ранее российский саночник стал вторым на этапе Кубка мира в Канаде.