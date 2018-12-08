Игрок ЦСКА недоволен проведенным в клубе периодом

Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес рассказал о своем состоянии после матча 17-го тура чемпионата России против красноярского «Енисея».

"Как играется в мороз? Я уже привык у этой температуре. Я привык к климату. В Англии примерно похоже. К требованиям тренера тоже привык", — цитирует Эрнандеса Sport24.

Также футболист рассказал о своей спортивной форме. Нападающий на выходил на поле с 3 ноября.

"Несмотря на то, что я надолго выпадал из игрового ритма, чувствую себя хорошо. Я полностью восстановился. Если выбор в Мадриде падет на меня, я готов сыграть", — сказал Эрнандес.

Уругваец также ответил на вопрос о своем будущем в ЦСКА.

"Мое будущее в ЦСКА? Этот вопрос лучше адресовать руководству. Я счастлив здесь, выкладываюсь полностью, тренируюсь. А решение пускай принимает руководство.

Я недоволен тем, как провел этот период. Я слишком много пропустил из-за травм. Но я хочу остаться в команде и показать все, на что способен, раскрыть весь свой талант. В ЦСКА чувствую себя как дома", — добавил Эрнандес.