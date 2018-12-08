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Игрок ЦСКА недоволен проведенным в клубе периодом 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес рассказал о своем состоянии после матча 17-го тура чемпионата России против красноярского «Енисея».
"Как играется в мороз? Я уже привык у этой температуре. Я привык к климату. В Англии примерно похоже. К требованиям тренера тоже привык", — цитирует Эрнандеса Sport24.
Также футболист рассказал о своей спортивной форме. Нападающий на выходил на поле с 3 ноября.
"Несмотря на то, что я надолго выпадал из игрового ритма, чувствую себя хорошо. Я полностью восстановился. Если выбор в Мадриде падет на меня, я готов сыграть", — сказал Эрнандес.
Уругваец также ответил на вопрос о своем будущем в ЦСКА.
"Мое будущее в ЦСКА? Этот вопрос лучше адресовать руководству. Я счастлив здесь, выкладываюсь полностью, тренируюсь. А решение пускай принимает руководство.
Я недоволен тем, как провел этот период. Я слишком много пропустил из-за травм. Но я хочу остаться в команде и показать все, на что способен, раскрыть весь свой талант. В ЦСКА чувствую себя как дома", — добавил Эрнандес.
Встреча между ЦСКА и «Енисеем», прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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