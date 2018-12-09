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Дзюба пожаловался на болячки 

News.ru + ещё 3 6 часов назад
Фото: News.ru
Нападающий питерского «Зенита» Артём Дзюба рассказал о травме, помешавшей ему принять участие в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина».
«Конец года — все болячки усугубились окончательно. Я хотел сыграть и боролся до последнего», — поделился футболист в эфире «Матч ТВ».
Он добавил, что очень расстроен своим отсутствием на поле во время игры с «Рубином».
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак завил СМИ, что у форварда рецидив старой травмы, поэтому он не попал в заявку на матч 9 декабря.
Как писал News.ru, Дзюба рассказал о «неприятной» для себя команде.
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