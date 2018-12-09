Дзюба пожаловался на болячки

«Конец года — все болячки усугубились окончательно. Я хотел сыграть и боролся до последнего», — поделился футболист в эфире «Матч ТВ».

Он добавил, что очень расстроен своим отсутствием на поле во время игры с «Рубином».

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак завил СМИ, что у форварда рецидив старой травмы, поэтому он не попал в заявку на матч 9 декабря.

Как писал News.ru, Дзюба рассказал о «неприятной» для себя команде.