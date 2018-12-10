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Объявлены три звезды недели в НХЛ 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Форвард «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петерссон признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
В трех встречах регулярного чемпионата хоккеист набрал восемь (две шайбы и шесть передач) очков и стал шестым новичком НХЛ с 1967 года, которому удалось в дебютном сезоне провести минимум две игры с пятью набранными очками.
Вторым стал вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Луи Доминге. «Молнии» одержали три победы в трех матчах, а голкипер показал коэффициент надежности 1,33 и отразил 95,7% бросков.
Третьей звездой признан нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро. В его активе восемь (две шайбы и шесть передач) очков в четырех встречах.
Ранее сообщалось, что российский форвард «Чикаго» получил травму в матче НХЛ.
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