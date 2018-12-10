Объявлены три звезды недели в НХЛ

Форвард «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петерссон признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает "Советский спорт"

В трех встречах регулярного чемпионата хоккеист набрал восемь (две шайбы и шесть передач) очков и стал шестым новичком НХЛ с 1967 года, которому удалось в дебютном сезоне провести минимум две игры с пятью набранными очками.

Вторым стал вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Луи Доминге . «Молнии» одержали три победы в трех матчах, а голкипер показал коэффициент надежности 1,33 и отразил 95,7% бросков.

Третьей звездой признан нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро . В его активе восемь (две шайбы и шесть передач) очков в четырех встречах.

Ранее сообщалось, что российский форвард «Чикаго» получил травму в матче НХЛ.