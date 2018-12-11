Футболисты московского "Локомотива" во вторник сыграют с немецким "Шальке" в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Железнодорожники лишились шансов на выход в плей-офф турнира, но в случае победы могут побороться за выход в 1/16 финала Лиги Европы. Игра группы D состоится в Гельзенкирхене и начнется в 20:55 мск.
Битва в Гельзенкирхене
Матч с "Шальке" — последний для "Локомотива" в 2018 году. После пяти туров группы D москвичи с тремя очками занимают последнюю строчку в турнирной таблице, немецкий клуб, набрав восемь баллов, идет вторым. Для выхода в плей-офф Лиги Европы "Локомотиву" необходимо опередить турецкий "Галатасарай", у которого в активе четыре очка и третья строчка в таблице. Стамбульцам предстоит встреча с лидером группы — португальским "Порту" (13 очков).
На решающий матч главный тренер "Локомотива" Юрий Семин взял с собой 21 футболиста. Состав команды выглядит следующим образом: вратари — Маринато Гилерме, Антон Коченков, Виталий Сычев; полевые игроки — Брайан Идову, Бенедикт Хеведес, Тарас Михалик, Соломон Кверквелия, Виталий Лысов, Мануэл Фернандеш, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Джефферсон Фарфан, Антон Миранчук, Владислав Игнатьев, Игорь Денисов, Мацей Рыбус, Алексей Миранчук, Федор Смолов, Эдер, Рифат Жемалетдинов, Роман Тугарев.
До матча прошлого тура с "Галатасараем" российский клуб не побеждал в Лиге чемпионов 14 лет. "Иногда мы играли хорошо, и казалось, за этим последует результат, но мы не могли реализовать свои моменты. Нам банально не хватало "инстинкта убийцы" у чужих ворот, чтобы забить и выиграть. Вместо этого соперник забивал нам в критические моменты, и часто мы оказывались без вознаграждения за хороший футбол", — цитирует Хеведеса официальный сайт УЕФА.
Хеведес, который находился в системе "Шальке" более 15 лет, перешел в "Локомотив" летом текущего года. "Думаю, меня ждет теплый прием. Мы расстались в хороших отношениях. Считаю, это было рациональное решение. Болельщики очень признательны за всё, что я сделал для клуба за эти годы. Надо будет проконтролировать себя, чтобы не уйти по ошибке перед игрой в другую раздевалку. Столько лет я ходил по одному маршруту, а теперь надо будет проследовать в противоположную сторону", — отметил игрок.
Реванш за неудачу в Москве
Первая игра между командами состоялась в Москве и завершилась победой "Шальке" со счетом 1:0. В субботу "Локомотив" в матче чемпионата России обыграл на своем поле "Оренбург" (2:1) и ушел на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. "Шальке" в последнем матче Бундеслиги проиграл дортмундской "Боруссии" со счетом 1:2 и опустился на 13-е место в чемпионате Германии.
Главный тренер немецкой команды Доменико Тедеско не сможет рассчитывать на двух нападающих — Гвидо Бургшталлера и Стивена Скржибского. Оба пропустят игру по медицинским показателям. По словам тренера, которые приводит микроблог "Шальке" в Twitter, он привлечет в основной состав несколько футболистов из молодежной команды.
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед матчем заявил, что еще не определился с тактической расстановкой, поскольку под вопросом участие в игре нескольких футболистов.
"У нас так часто идут матчи, что мы определяемся со схемой в последний момент. На данный момент еще не определились. Завтра утром несколько футболистов должны сказать, готовы ли они выйти на поле. Кто? Это наш секрет", — сказал Семин, которого цитирует официальный сайт "Локомотива".
Обслужит встречу греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом. Помогать ему будут линейные судьи Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис, дополнительные помощники рефери — Анастасиос Папапетру и Яннис Пападопулос, резервный судья — Дамианос Эфтимиадис.