Все или ничего: «Локомотиву» нужна только победа в матче с «Шальке»

Футболисты московского "Локомотива" во вторник сыграют с немецким "Шальке" в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Железнодорожники лишились шансов на выход в плей-офф турнира, но в случае победы могут побороться за выход в 1/16 финала Лиги Европы. Игра группы D состоится в Гельзенкирхене и начнется в 20:55 мск.

Битва в Гельзенкирхене

Матч с "Шальке" — последний для "Локомотива" в 2018 году. После пяти туров группы D москвичи с тремя очками занимают последнюю строчку в турнирной таблице, немецкий клуб, набрав восемь баллов, идет вторым. Для выхода в плей-офф Лиги Европы "Локомотиву" необходимо опередить турецкий "Галатасарай", у которого в активе четыре очка и третья строчка в таблице. Стамбульцам предстоит встреча с лидером группы — португальским "Порту" (13 очков).

До матча прошлого тура с "Галатасараем" российский клуб не побеждал в Лиге чемпионов 14 лет. "Иногда мы играли хорошо, и казалось, за этим последует результат, но мы не могли реализовать свои моменты. Нам банально не хватало "инстинкта убийцы" у чужих ворот, чтобы забить и выиграть. Вместо этого соперник забивал нам в критические моменты, и часто мы оказывались без вознаграждения за хороший футбол", — цитирует Хеведеса официальный сайт УЕФА.

Хеведес, который находился в системе "Шальке" более 15 лет, перешел в "Локомотив" летом текущего года. "Думаю, меня ждет теплый прием. Мы расстались в хороших отношениях. Считаю, это было рациональное решение. Болельщики очень признательны за всё, что я сделал для клуба за эти годы. Надо будет проконтролировать себя, чтобы не уйти по ошибке перед игрой в другую раздевалку. Столько лет я ходил по одному маршруту, а теперь надо будет проследовать в противоположную сторону", — отметил игрок.

Реванш за неудачу в Москве

Первая игра между командами состоялась в Москве и завершилась победой "Шальке" со счетом 1:0. В субботу "Локомотив" в матче чемпионата России обыграл на своем поле "Оренбург" (2:1) и ушел на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. "Шальке" в последнем матче Бундеслиги проиграл дортмундской "Боруссии" со счетом 1:2 и опустился на 13-е место в чемпионате Германии.

Главный тренер немецкой команды Доменико Тедеско не сможет рассчитывать на двух нападающих — Гвидо Бургшталлера и Стивена Скржибского. Оба пропустят игру по медицинским показателям. По словам тренера, которые приводит микроблог "Шальке" в Twitter, он привлечет в основной состав несколько футболистов из молодежной команды.

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед матчем заявил, что еще не определился с тактической расстановкой, поскольку под вопросом участие в игре нескольких футболистов.

"У нас так часто идут матчи, что мы определяемся со схемой в последний момент. На данный момент еще не определились. Завтра утром несколько футболистов должны сказать, готовы ли они выйти на поле. Кто? Это наш секрет", — сказал Семин, которого цитирует официальный сайт "Локомотива".