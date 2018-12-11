Канадский хоккеист прокомментировал зарплаты в КХЛ

Канадский форвард казанского "Ак Барса" Джастин Азеведо не видит ничего плохого в открытии своей зарплаты, сообщает Sport24.

При этом спортсмен понимает других игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), неготовых на такой шаг.

"Я не был бы расстроен по поводу, публикации моей зарплаты, точно бы не разозлился. В НХЛ все знают, кто и сколько зарабатывает. В некоторых других видах спорта зарплаты тоже открыты. Возможно, хоккеисты боятся реакции обычных людей, которые зарабатывают меньше. Панарин говорит, что не стыдится того, сколько зарабатывает. Я согласен с ним. Мы не можем винить хоккеистов в том, сколько они зарабатывают. Они не сами выписывают себе контракты. В НХЛ порой заключаются большие сделки, но мы же не можем ругать игрока за то, что у него такая большая зарплата. Конечно, если хоккеисту предложат хорошую зарплату, он на нее согласится. Любой бы так поступил", — сказал нападающий.

30-летний Азеведо выступает в КХЛ с 2013 года. На его счету 284 (111+173) очка в 372 играх за попрадский "Лев" и "Ак Барс".

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