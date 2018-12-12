Во Франции погиб участник протестов «желтых жилетов», пишут СМИ

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости . Один участник протестов «желтых жилетов» скончался в ночь на четверг во французском городе Авиньон, сообщает телеканал LCI.

По данным телеканала, 23-летний молодой человек погиб в результате наезда грузовика. Водитель задержан.

Отмечается, что таким образом число погибших в ходе протестов «желтых жилетов» увеличилось до шести.

Акции протеста «желтых жилетов», выступавших изначально против повышения цен на бензин, а затем ставших выражать недовольство социальной ситуацией во Франции, начались 17 ноября. Массовые протесты, проходящие по субботам, сопровождаются столкновениями с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации рассказал о ряде мер, направленных на разрешение социального и экономического кризиса, спровоцировавшего волну протестов, и объявил чрезвычайное экономическое и социальное положение.