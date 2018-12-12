Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Во Франции погиб участник протестов «желтых жилетов», пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 9 16 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Один участник протестов «желтых жилетов» скончался в ночь на четверг во французском городе Авиньон, сообщает телеканал LCI.
По данным телеканала, 23-летний молодой человек погиб в результате наезда грузовика. Водитель задержан.
Отмечается, что таким образом число погибших в ходе протестов «желтых жилетов» увеличилось до шести.
Акции протеста «желтых жилетов», выступавших изначально против повышения цен на бензин, а затем ставших выражать недовольство социальной ситуацией во Франции, начались 17 ноября. Массовые протесты, проходящие по субботам, сопровождаются столкновениями с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.
В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации рассказал о ряде мер, направленных на разрешение социального и экономического кризиса, спровоцировавшего волну протестов, и объявил чрезвычайное экономическое и социальное положение.
Последние новости
Видео с места крушения скоростного поезда с рельсов в Анкаре "Задушили ремнем": подростки жестоко убили молодую маму в Миллерово Найдена неожиданная польза умеренного употребления алкоголя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глушаков перейдёт в «Ахмат»
Австрийская полиция приехала к Шипулину на сбор3
Форварда «Салавата» ждут в «Локомотиве»
ЦСКА стал автором уникального достижения1
Майкл Джордан дал подзатыльник защитнику «Шарлотт»
Видео
00:48
Сборной России грозит уголовная ответственность
Биатлон
08:48
Фигурист отправил партнершу в нокдаун на льду
Фигурное катание
03:15
Обокрали дом главного тренера сборной России
Летние виды спорта Биатлон
01:25
Бизнесмен крупно обманул российского хоккеиста
Хоккей
00:32
Эта победа важнее любой Лиги Европы
Футбол
00:26
Олимпийская чемпионка отказалась от «тупых» детей
Летние виды спорта Статьи
00:15
Олимпийская чемпионка объяснила слова о тупых детях
Летние виды спорта Прочее
01:01
Фигуристка Туктамышева госпитализирована
Фигурное катание
00:55
Кержакову пригрозили тюрьмой
Футбол Прочее
04:13
Игрок врезал судье по лицу и стал заводить трибуны
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение