Глава оргкомитета «Россия-2020» Сорокин перейдет на работу в ВЭБ

Глава организационного комитета "Россия-2020" и член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Сорокин перейдет на работу в ВЭБ (Внешэкономбанк). Об этом Сорокин сообщил ТАСС.

"Информация о том, что я ухожу на работу в ВЭБ, соответствует действительности, — сказал Сорокин. — Этот проект связан с развитием городской экономики и городского пространства. Мой выход на работу состоится довольно скоро".

При этом Сорокин отметил, что на данный момент не планирует покидать пост главы оргкомитета "Россия-2020". "По поводу работы в оргкомитете пока все остается как есть, но будем обсуждать, — отметил Сорокин. — Во всяком случае бесхозным проект не оставим, у нас есть обязательства, в том числе и личные, нашей команды перед Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), поэтому никаких радикальных изменений и смещений акцентов быть не должно, мы этот проект воспринимаем настолько же важным, как и чемпионат мира. По поводу совмещения постов я пока не готов обсуждать, надо обсудить это с моим работодателем, теоретически это возможно, поскольку это некоммерческая деятельность".

Кроме того, Сорокин сообщил, что свой пост в совете ФИФА покидать не намерен.

"В совете ФИФА я остаюсь", — сказал собеседник агентства.

Сорокин возглавлял оргкомитет "Россия-2018", который занимался подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу в России, он вступил в данную должность в декабре 2010 года. В сентябре 2017 года он был единогласно выбран в совет ФИФА, срок его полномочий продлится до 2021 года. С мая текущего года Сорокин возглавляет оргкомитет "Россия-2020" по подготовке чемпионата Европы по футболу 2020 года, четыре матча которого (три — на групповом этапе и четвертьфинал) пройдут в Санкт-Петербурге.