У Кокорина и Мамаева появилась надежда на свободу

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что дело о хулиганстве, возбужденное против футболистов, могут закрыть, и тогда они выйдут на свободу. Об этом сообщает «360».

По словам Бушманова, все экспертизы по делу завершены. Выяснилось, что у одного из потерпевших травм вообще нет, а у двух других — легкий вред здоровью.

Тяжелых последствий для их здоровья зафиксировано не было, поэтому адвокат надеется на прекращение уголовного дела о хулиганстве. Апелляцию защиты Мосгорсуд рассмотрит 17 декабря. Если суд встанет на сторону футболистов, они смогут вернуться домой еще до Нового года.

Ранее в интернете появились видео с нападениями Мамаева, Александра Кокорина , его брата и их друзей на людей в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Сначала суд арестовал их до 8 декабря, затем арест продлили еще на два месяца — до 8 февраля.

На заседании суда 5 декабря, где рассматривалось продление ареста, Мамаев заявил, что частично признает вину в инциденте с водителем ведущей «Первого канала». Футболист рассказал, что открыл на его имя счет и положил туда деньги. Также футболист подчеркнул, что у пострадавшего чиновника Минпромторга к нему претензий нет.

Кокорин также частично признал вину. Он заявил, что не участвовал в потасовке с водителем.

Мамаев заявлял, что согласен на любую меру пресечения, кроме ареста. Он подчеркнул, что 15 лет отдал спорту, не является хулиганом и рецидивистом, а на его иждивении находятся двое детей.