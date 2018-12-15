Посол РФ: доказательств вины российских биатлонистов не предоставлено

ПОСОЛ РФ В АВСТРИИ ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ АДВОКАТА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АВСТРИЙСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ ЗАЯВИЛ, ЧТО ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ВИНЫ БИАТЛОНИСТОВ РФ НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНО

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