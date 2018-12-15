Владимир Малахов о сборной, Ковальчуке и работе в НХЛ

Тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал на Кубок Первого канала хоккеистов преимущественно из СКА и ЦСКА, так как перед командой стоит задача занять первое место. Такого мнения придерживается чемпион мира и Олимпийских игр Владимир Малахов . В интервью RT обладатель Кубка Стэнли назвал имена самых талантливых российских защитников и отметил, что Илью Ковальчука нельзя осуждать за желание выступать за «Лос-Анджелес Кингз». Кроме того, Малахов рассказал о своей работе в департаменте по развитию хоккеистов клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс».

— Уже больше года вы работаете в «Нью-Йорк Айлендерс». Как вы приняли предложение занять эту должность?

— Очень долго не мог решиться на эту работу — меня уговаривали 3—4 года. Интерес к российскому хоккею в США присутствует, но, как мне казалось, я не был готов. Принять это предложение смог только после разговора с Андреем Николишиным, который работал в «Чикаго Блэкхоукс».

— Для многих стало большим удивлением, что вы оказались в структуре «Айлендерс» после проведённой карьеры в «Рейнджерс». Что вы думаете по этому поводу?

— «Нью-Йорк Айлендерс» — первый клуб, который открыл мне дорогу в большой хоккей. Я отыграл там немного, но он дал мне многое, поэтому ничего удивительного в этом нет.

— Нет обиды у бывших одноклубников из «Рейнджерс»?

— Не общался с ними по этому поводу, но сомневаюсь, что держат на меня обиду. В мире лишь несколько игроков, которые посветили всю карьеру одному клубу. Постоянно происходит какая-то ротация — это нормально. Хоккей — тот же бизнес. У команд свои интересы. Меня пару раз обменивали в другой коллектив перед окончанием контракта, чтобы получить преимущества на драфте. К такому надо относиться с пониманием.

— Входит ли в ваши обязанности привлечение и развитие российских хоккеистов?

— Да, но также моей задачей является работа с игроками, взятыми на драфте. Сейчас вхожу в департаменте по развитию хоккеистов, где главная задача — подготовить молодёжь к выступлению в НХЛ.

— Вы сказали, что в Северной Америке проявляют большой интерес к российскому хоккею. Если провести сравнительный анализ, какое место занимает «рынок» отечественных хоккеистов в сравнении с другими европейскими странами — Швецией, Финляндией, Чехией?

В КХЛ довольно много команд, в той же Швеции их меньше. Кроме того, в сравнении с другими европейскими первенствами, уровень Континентальной лиги выше, а следовательно, российские хоккеисты пользуются большим спросом.

— Как можно охарактеризовать отношение к российским игрокам в Национальной хоккейной лиге?

— Необходимо понимать, что НХЛ — это большая организация. И как в любом бизнесе, их главная задача — переманить в свою компанию лучших специалистов. Как и везде, в российском хоккее были, есть и будут молодые и талантливые ребята. Поэтому в НХЛ относятся к нашей стране с интересом. Это солидная лига, с более чем 100-летней историей, поэтому она может многое предложить.

— Много говорят о том, что в российском хоккее существует нехватка квалифицированных защитников, а достойной смены вам и Сергею Гончару до сих пор не появилось.

— Я с этим не согласен. Квалифицированные защитники есть, но опять же, такие разговоры, скорее всего, связаны с провалом хоккея в конце 90-х. Сейчас подрастают очень хорошие ребята, просто надо немного подождать. Москва ведь тоже не сразу строилась.

— Сейчас ситуация значительно лучше?

В российском хоккее был промежуток времени, когда талантливых игроков практически не было. Этот спорт в России умирал. Сейчас он возрождается, появляются многообещающие ребята. Теперь главный вопрос, где они продолжат карьеру. Решат отправиться в лучшую лигу мира или остаться завоёвывать медали на домашней арене — это уже зависит от них.

— Назовите пятёрку лучших российских защитников на данный момент.

— На ваш взгляд эти ребята могут заиграть в НХЛ?

— На мой взгляд, да, но всё будет зависеть от них самих. Захотят ли они этого? Если я их отметил, то верю, что они бы пришлись там ко двору.

— Ранее вы говорили, что Артемий Панарин вряд ли смог бы так ярко смотреться в НХЛ, если бы не выступал в одной команде с Патриком Кейном . После года, который он провёл «Коламбусе», ваше мнение изменилось?

— В «Коламбусе» Панарин показал неплохую игру. В этом сезоне его немного выбила из колеи сложившаяся ситуация с контрактом. Околохоккейные разговоры мешают, ты невольно думаешь об этом. Что касается его дуэта с Кейном, могу сказать, что Патрик помог Артемию адаптироваться в лиге.

— Можно ожидать, что в будущем Панарин будет играть на ещё более высоком уровне?

— Куда же лучше? Он смотрится достаточно хорошо. Здесь также играет роль наличие хороших партнёров. «Коламбус» не располагает таким высококлассным составом, как «Чикаго», поэтому Артемию приходится тяжело. Напарники должны облегчать работу, ведь у нас командный вид спорта. Панарину же приходится тащить всю команду в одиночку.

— Вам не кажется, что Ковальчук совершил ошибку, когда перешёл в «Лос-Анджелес Кингз»?

Это была инициатива Ильи, поэтому рассуждать о том, правильно это или нет, мы не имеем права. Ковальчук многое сделал для российского хоккея: честно отработал свой контракт со СКА, выиграл Олимпиаду. Насколько мне известно, его цель — попасть в Тройной золотой клуб. Для этого ему осталось завоевать Кубок Стэнли.

— И для этой цели он выбрал «Лос-Анджелес»?

— Возможно, лишь выбор команды можно назвать ошибкой. Но смена тренера, которая уже произошла в коллективе, может изменить ситуацию. Шанс перехода в другой клуб всегда остаётся. Мы не знаем, впишется ли он в новую концепцию, которую привнёс новый наставник. Но Ковальчук имеет право выступать там, где хочет. Если у него есть желание быть в «Лос-Анджелесе», мы не можем его за это судить. Он сделал всё для российского хоккея.

— Насколько плотно следите за сборной России?

— Более-менее. Что-то смотрю, но пристальным вниманием это не назовёшь.

— Наблюдали за финалом Олимпийских игр в Пхёнчхане с национальной командой Германии?

— В США его не показывали, но я старался следить. Были некоторые сложности из-за разных часовых поясов, но, безусловно, матч получился интересным. Жаль, что игроки НХЛ не смогли приехать в Южную Корею.

— Без них было скучно смотреть турнир?

— Мне показалось, что чего-то не хватает. Но я понимаю, что это большой бизнес. Очень тяжело прерывать чемпионат на столь длительное время, можно потерять много денег.

— Вы критиковали КХЛ, но сейчас изменения, которые проводятся в лиге, позволяют ей приблизиться к НХЛ?

— В последнее время КХЛ предпринимает правильные шаги. Но не стоит сравнивать её с НХЛ. Это сравнение дедушки с младенцем — Континентальной хоккейной лиге 10 лет, а американской — больше 100. Конечно, хотелось бы, чтобы мы сравнялись с заокеанским турниром, но это не так быстро и легко.

— Недавно тренерский штаб сборной России огласил состав на Кубок Первого канала. 21 из 29 хоккеистов выступают за ЦСКА и СКА. Вам не кажется, что серьёзная проблема российского хоккея кроется в отсутствии конкуренции?

— А что в этой ситуации не так? Вы ведь хотите, чтобы российская сборная заняла на турнире первое место? Тренеры выбирают состав, опираясь на эту же цель и задачу. Их нельзя осуждать за принятое решение, потому что они работают с этими хоккеистами и знают их лучше. Экспериментировать на Кубке Первого канала было бы неправильно.