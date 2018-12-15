Олимпийский чемпион отметил падение уровня РПЛ

Тренер олимпийской сборной СССР на Играх-1988 в Сеуле Гаджи Гаджиев считает, что в России должно быть больше стадионов с закрывающейся крышей, передает "Спорт день за днем".

По его словам, из-за отсутствия таких арен уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) падает.

"Правильное мнение, что уровень РПЛ падает, я тоже так считаю. Вместо игроков международного уровня приезжают или слишком молодые, или те, кто на сходе. Нам нужно проводить соревнование лучше. Не нужно проводить турнир в таких погодных условиях. Давайте вернемся в 80-е годы. Тогда построили крытые стадионы в Питере и Москве. Зачем строили большое количество манежей? Уже тогда говорили, что нужно перейти на европейский календарь. Говорили, что если мы перейдем на систему "осень-весна", то соответствующие стадионы построят быстрее. И что в итоге получилось? Стадион с крышей — только в Петербурге. И то его построили не из-за календаря, а из-за чемпионата мира. А могли начать раньше. В нашем футболе было столько денег, что мы могли всю страну застроить крытыми стадионами", — сказал Гаджиев.

К чемпионату мира 2018 года в России были построены шесть новых стадионов. Еще две арены появились к другим крупным международным соревнованиям.