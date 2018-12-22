Московское «Динамо» обыграло «Амур» в матче КХЛ

ТАСС , 22 декабря. Московское «Динамо» одержало гостевую победу над хабаровским «Амуром» со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Москвичи одержали четвертую победу подряд и третью в гостевой серии с восточными командами КХЛ — ранее команда Владимира Крикунова победила пекинский «Куньлунь» (3:2) и владивостокский «Адмирал» (2:1).

В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает шестое место с 45 очками после 42 игр. «Амур» располагается на 12-й строчке на Востоке с 29 очками после 40 матчей.