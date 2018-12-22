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Московское «Динамо» обыграло «Амур» в матче КХЛ 

ТАСС + ещё 50 22 декабря 2018
Фото: Российский стадион
ТАСС, 22 декабря. Московское «Динамо» одержало гостевую победу над хабаровским «Амуром» со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами отметились Дмитрий Кагарлицкий (35-я минута) и Даниил Тарасов (60).
Москвичи одержали четвертую победу подряд и третью в гостевой серии с восточными командами КХЛ — ранее команда Владимира Крикунова победила пекинский «Куньлунь» (3:2) и владивостокский «Адмирал» (2:1).
В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает шестое место с 45 очками после 42 игр. «Амур» располагается на 12-й строчке на Востоке с 29 очками после 40 матчей.
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Прочее , Даниил Тарасов , Дмитрий Кагарлицкий , Владимир Крикунов , ХК Амур , ИТАР-ТАСС
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