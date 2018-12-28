Источник: Головин не покинет «Монако», он продолжит играть в Европе

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости . Полузащитник сборной России Александр Головин в зимнее трансферное окно не покинет «Монако», футболист будет играть в Европе и должен стать одним из лидеров клуба, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее издание «Спорт День за Днем» со ссылкой на «достоверный источник» заявило, что в зимнюю трансферную кампанию санкт-петербургский "Зенит" попытается приобрести 22-летнего полузащитника, чему должны поспособствовать дружеские отношения генерального директора «Монако» Вадима Васильева и экс-генерального директора и бывшего советника председателя правления петербургского клуба Максима Митрофанова

"Это полная чушь. Он будет играть в Европе и должен стать одним из лидеров «Монако», — заявил собеседник агентства.

Он также уточнил, что накануне Головин улетел в Монако, где уже сегодня команда начинает подготовку ко второй части чемпионата Франции.

Головин перешел в «Монако» летом из московского ЦСКА. В текущем сезоне хавбек сборной России сыграл за монегасков 13 матчей. На прошлой неделе он был дисквалифицирован на четыре матча после удаления во встрече 18-го тура чемпионата Франции с «Лионом». «Монако» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Лиги 1.