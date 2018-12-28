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Источник: Головин не покинет «Монако», он продолжит играть в Европе 

РИА Новости + ещё 104 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Полузащитник сборной России Александр Головин в зимнее трансферное окно не покинет «Монако», футболист будет играть в Европе и должен стать одним из лидеров клуба, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее издание «Спорт День за Днем» со ссылкой на «достоверный источник» заявило, что в зимнюю трансферную кампанию санкт-петербургский "Зенит" попытается приобрести 22-летнего полузащитника, чему должны поспособствовать дружеские отношения генерального директора «Монако» Вадима Васильева и экс-генерального директора и бывшего советника председателя правления петербургского клуба Максима Митрофанова.
"Это полная чушь. Он будет играть в Европе и должен стать одним из лидеров «Монако», — заявил собеседник агентства.
Он также уточнил, что накануне Головин улетел в Монако, где уже сегодня команда начинает подготовку ко второй части чемпионата Франции.
Головин перешел в «Монако» летом из московского ЦСКА. В текущем сезоне хавбек сборной России сыграл за монегасков 13 матчей. На прошлой неделе он был дисквалифицирован на четыре матча после удаления во встрече 18-го тура чемпионата Франции с «Лионом». «Монако» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Лиги 1.
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Прочее , Александр Головин , Вадим Васильев , Максим Митрофанов , Зенит , РИА Новости
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