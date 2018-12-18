Моуринью уволен из «Манчестер Юнайтед». Почему это плохо

Ностальгия по эпохе, которая ещё не закончилась.

Судя по ленте «твиттера», увольнение Моуринью объединило чистой незамутненной радостью миллионы людей, но вообще-то, это грустное событие. Для всех, независимо от того, за какой клуб вы болеете, или как относитесь к фирменному стилю Жозе на публике. И вот почему.

Вспомните время, когда фамилия Моуринью была синонимом трофеев. У него не было авторской концепции игры. Не было философии, которая меняла наше представление о футболе. В этом его ключевое отличие от большинства топ-тренеров мира последних лет. Гвардиола, Клопп, Тухель, Конте, Сарри — каждый из них является носителем глобальной идеи. Выстраивая команду, они следуют внутреннему императиву, определенному личному кодексу. Их победы свидетельствуют о превосходстве их идей.

Концептуальность затрудняет достижение цели, но и дает карт-бланш в случае неудач. Например, Сарри пригласили в «Челси», хотя он так и не выиграл ни одного трофея. Пригласили за красоту идеи. Моуринью — это другое. Его всегда интересовал только результат. Поэтому его победы — не торжество идей, а торжество личности над обстоятельствами. Именно в этом он был лучшим в мире: в умении любыми средствами подминать обстоятельства под себя. Гений действия по ситуации.

В «МЮ» все пошло не так. Начиная с фундаментальной для Жозе вещи — пары центральных защитников. Напомню, что в «Реале» он первым делом поставил в состав Варана, за что в Мадриде ему должны быть признательны до сих пор. Но Байи постоянно травмируется, с Линделефом тренер не угадал, и остались в итоге плюс-минус те же Смоллинг и Джонс. И вот Жозе опять ноет, что ему нужны центральные защитники. Все смеются, вспоминая 450 млн евро, потраченных под его руководством. Никто не смеется над тем, что «Ман Сити» за последние годы потратил только на центральных защитников 150 млн, уже имея в составе Отаменди. Конечно, ведь Гвардиоле нужны особенные игроки, с особенными качествами, и он должен их получить, иначе результат невозможен. А если они не подойдут — должен получить новых. Что позволено концептуалисту, не позволено прагматику. Нет результата — провал. Таких тренеров все меньше, а среди молодых — практически нет. Каждый новый Доменико Тедеско имеет собственную уникальную концепцию игры, каждый еще даже не-тренер Тьяго Мотта хочет устроить революцию в футболе. На этом фоне про Моуринью всё чаще говорят, что он устарел. Он старше Клоппа на четыре года, но они выглядят тренерами разных поколений. В этом не только личная драма Моуринью, но и драма футбола в целом. Силы личности больше недостаточно. Идеи важнее людей.

Можно не одобрять стиль поведения Жозе и стиль игры его команд, но среди десятков провинциальных концептуалистов и десятка избранных топ-концептуалистов этот стиль уникален. Жозе действительно выделялся, и чем больше тренеры-гики входят в моду, тем сильнее был контраст между ним и остальными. Его легко критиковать, над его жалобами можно посмеиваться, но для этого хотя бы нужно, чтобы он был в деле. Тренировал большой клуб, имел амбиции, боролся и, как обычно, поджигал весь мир, свою команду, самого себя.

Пусть другие тренеры устраивают тактические революции, учат защитников атаковать и превращают фулбеков в вингбеков — рядом обязательно должен быть Моуринью и на собственном примере показывать, что и без этого можно добиться успеха. Что добраться до станции «Триумфальная» можно не только на гиперлупе под радугой, но и на чадящем паровозе под дождём. Если нельзя, то футбол стал намного беднее.

Примечание. Почему провал?

По стандартам другого тренера, провал Моуринью в «МЮ» — довольно относителен. Три трофея за два с половиной года, первые после САФа. Многие тренеры (в том числе, те, кто был в «МЮ» перед Жозе) хотели бы так проваливаться. Но это именно провал, если вспомнить, что его неустойка по новому контракту (подписан в 2018 году) — 25 млн евро. Это была страховка, гарантия того, что клуб не станет увольнять без быстрых результатов. Но и страховка не спасла. Это может значить только одно: руководство просчитало риски и решило, что лучше серьёзно потеряет в деньгах, чем оставит тренера. Конечно, провал. Особенно, для тренера, для которого важен только результат. Больше материалов автора — в его телеграм-канале «Диего Симеонович».