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«Реал» намерен назначить Моуринью летом и предлагает ему зарплату €20 млн 

РИА Новости + ещё 23 3 часа назад
Фото: REUTERS / Phil Noble
Мадридский футбольный клуб "Реал" заинтересован в приглашении Жозе Моуринью на пост главного тренера команды после окончания сезона и готов предложить португальскому специалисту контракт с ежегодной зарплатой в размере 20 миллионов евро, сообщает El Pais.
Как отмечает издание, "Королевский клуб" изначально предлагал Моуринью 15 миллионов евро в год, а также пообещал усиление состава и определенную свободу в выборе новичков. Руководство "Реала", не дождавшись положительного ответа португальца, улучшило предложение по зарплате до 20 миллионов евро. Неофициальные контакты между сторонами начались еще в октябре, говорится в материале.
Daily Mail утверждает, что испанский клуб планирует назначить Моуринью 1 июля, чтобы не платить компенсацию "МЮ" в размере 5 миллионов евро.
Во вторник "Юнайтед" объявил об уходе Моуринью с поста главного тренера команды, португальца в должности сменил норвежец Уле-Гуннар Сульшер, контракт с которым рассчитан до конца сезона. Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. Под его руководством столичная команда стала чемпионом Испании и обладателем кубка страны.
В настоящее время "Реал" возглавляет аргентинец Сантьяго Солари. В ноябре он был утвержден главным тренером "сливочных", после того как был исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Хулена Лопетеги 29 октября. Контракт Солари рассчитан до 30 июня 2021 года.
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