Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хоккеист НХЛ в кровь разбил лицо сопернику 

Lenta.ru + ещё 1 54 минуты назад
Американский нападающий клуба «Нэшвилл Предаторс» Райан Хартман ударил локтем шведского форварда «Чикаго Блэкхокс» Маркуса Крюгера в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео появилось на YouTube-канале Sportsnet.
Инцидент произошел на 24-й минуте встречи. Хартман в кровь разбил лицо соперника. Пострадавший Крюгер ползком добрался до скамейки запасных для получения медицинской помощи. Американец получил двухминутный штраф.
Матч завершился победой «Блэкхокс» со счетом 2:1.
Lenta.ru: последние новости
Источник: Аршавин провел ночь в стрип-клубе и не заплатил за прокат лошадей Гол Кучерова помог "Тампе-Бэй" обыграть "Ванкувер" "Лос-Анджелес" дома обыграл "Виннипег", Вагнер сделал дубль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе назвала любимого фигуриста прошлого
Глава РПЛ прокомментировал проблемы «Анжи»
Лоза взялся за Россию8
Глава СБР предрек биатлонистам новые скандалы
Медведева заскучала по России17
Видео
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
01:23
Судье по делу Кокорина и Мамаева пригрозили расправой
Футбол
00:48
Сборной России грозит уголовная ответственность
Биатлон
02:52
Экс-футболист сборной России напомнил бомжа
Футбол
00:15
Медведева заскучала по России
Фигурное катание
01:15
Аршавин отказался платить за коня после стриптиза
Футбол
05:51
Суд решил судьбу Кокорина и Мамаева
Футбол
03:16
Чемпиона мира выгнали из сборной России по биатлону
Биатлон
02:40
Российские биатлонисты улетели от следователей Австрии
Биатлон
04:17
Смолов потроллил «Спартак» и ЦСКА
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение