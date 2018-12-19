Хоккеист НХЛ в кровь разбил лицо сопернику

Американский нападающий клуба «Нэшвилл Предаторс» Райан Хартман ударил локтем шведского форварда «Чикаго Блэкхокс» Маркуса Крюгера в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео появилось на YouTube-канале Sportsnet.

Инцидент произошел на 24-й минуте встречи. Хартман в кровь разбил лицо соперника. Пострадавший Крюгер ползком добрался до скамейки запасных для получения медицинской помощи. Американец получил двухминутный штраф.

Матч завершился победой «Блэкхокс» со счетом 2:1.