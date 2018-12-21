В Петербурге открылся фестиваль ледовых скульптур

В Санкт-Петербурге открылся фестиваль ледовых скульптур Ice Fantasy, сообщает Nation News.

Как отмечается, он работает на пляже у Петропавловской крепости. В частности, там можно увидеть восьмиметровый корабль с алыми парусами и копию статуи Свободы.

Также представлена огромная свинья-копилка — символ 2019 года. Для детей подготовлена экспозиция из маленьких поросят.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что Рождественский фестиваль будет проходить с 22 декабря по 13 января в музее-усадьбе «Архангельское» в Московской области.