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В Петербурге открылся фестиваль ледовых скульптур 

RT на русском + ещё 2 4 часа назад
Фото: Собака.ru
В Санкт-Петербурге открылся фестиваль ледовых скульптур Ice Fantasy, сообщает Nation News.
Как отмечается, он работает на пляже у Петропавловской крепости. В частности, там можно увидеть восьмиметровый корабль с алыми парусами и копию статуи Свободы.
Также представлена огромная свинья-копилка — символ 2019 года. Для детей подготовлена экспозиция из маленьких поросят.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что Рождественский фестиваль будет проходить с 22 декабря по 13 января в музее-усадьбе «Архангельское» в Московской области.
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