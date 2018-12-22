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Форвард «Авангарда» перешел в «Северсталь» 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Форвард Богдан Якимов перешел из "Авангарда" в череповецкую "Северсталь", сообщается на официальном сайте омского хоккейного клуба.
Взамен игрока "Авангард" получил денежную компенсацию.
Якимов перешел в омский клуб в конце ноября. В его составе в КХЛ он провел 5 матчей. До этого 24-летний Якимов выступал за нижнекамский "Нефтехимик", ижевскую "Ижсталь", пензенский "Дизель", клуб НХЛ "Эдмонтон", команды Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Оклахома-Сити Баронс" и "Бейкерсфилд Кондорс". Всего в его активе 191 игра в КХЛ и 43 набранных очка (23 шайбы + 20 передач).
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Прочее , Богдан Якимов , Северсталь
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