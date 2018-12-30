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Швейцария — Россия: онлайн-трансляция матча МЧМ-2019 начнётся в 4:00 

Чемпионат.com + ещё 235 6 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Завтра, 31 декабря, молодёжная сборная России проведёт третий матч групповой стадии чемпионата мира. Соперником подопечных Валерия Брагина будут швейцарцы. Игра начнётся в 4:00 мск. В первом матче на турнире россияне обыграли датчан со счётом 4:0, а затем победили чехов — 2:1.
Турнирная таблица и результаты всех матчей молодёжного чемпионата мира 2019 года
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Швейцария — Россия.
Состав сборной России
Вратари: Пётр Кочетков («Рязань»), Амир Мифтахов («Барс»), Даниил Тарасов («Торос»);
защитники: Александр Алексеев («Ред Дир»), Даниил Журавлёв («Барс»), Евгений Калабушкин («СКА-Нева»), Илья Морозов («Сибирь»), Савелий Ольшанский («Зауралье»), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик («Торос»), Дмитрий Саморуков («Гельф»);
нападающие: Артём Галимов («Барс»), Григорий Денисенко, Николай Коваленко, Кирилл Слепец (все — «Локомотив»), Виталий Кравцов («Трактор»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все — «СКА-Нева»), Иван Муранов («Динамо»), Клим Костин («Сан-Антонио»), Степан Старков («ХК Сочи»), Александр Хованов («Монктон»), Никита Шашков («Сибирь»), Павел Шэн («Салават Юлаев»).
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