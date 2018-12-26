Событие номер два в мире хоккея: стартовал молодежный чемпионат мира 

Традиционно главные претенденты — Россия и Канада. Хотя россияне уже семь лет не поднимались на самую вершину. Но если подопечные Валерия Брагина выиграют в финале (это всегда происходит в одни и те же сроки — 5 января), хоккеистов точно примет в Кремле Владимир Путин.
Такой хоккей бывает раз в году, и всегда в рождественские праздники. Для полного счастья нужно еще и вернуть топ-позицию пьедестала, которая не покоряется России с 2011 года в Баффало. Однако тренер тот же — Валерий Брагин, самый успешный в постсоветской истории. И если россияне возьмут «золото», он присоединится к самым успешным и во времена СССР — Виталию Давыдову и Юрию Морозову.
Но букмекеры ставят российскую команду, пусть и в числе фаворитов, но все же на четвертое место. Характеристика главных котировок от замгендиректора компании «Лига Ставок» Александра Егорова:
Александр Егоров замгендиректор компании «Лига Ставок» «Фаворитом группы А, по нашему мнению, является сборная Канады. Как и всего чемпионата. Коэффициент на то, что именно сборная Кленового Листа станет победителем группы A, — 1,25. Россия на втором месте по вероятности: ее шансы на победу в своей группе — коэффициент 6,2 к 1. С таким же коэффициентом, 6,2, мы предлагаем пари на то, что команда России выиграет молодежный чемпионат мира. Сборная Канады — фаворит, коэффициент на ее победу в турнире — 1,95. Также в тройку фаворитов входят сборные США и Швеции. На победу в чемпионате на эти команды одинаковый коэффициент — 4,95».
В стартовой встрече с Данией Александр Егоров советует ставку победа России и тотал менее 5,5 — коэффициент 3,7.
Кроме датчан россияне сыграют в группе А с чехами, швейцарцами и Канадой. С Кленовым Листом, считая и советское время, у команд в личных встречах равенство, остальных россияне побеждают почти всегда.
Формула турнира: до Нового года матчи в группах по пять команд, причем победители сразу попадают в полуфинал и отдыхают до 4 января. А вторые-третьи места через два дня играют крест-накрест с другой группой. Финал — 6 января в четыре утра.
Говорят, у Валерия Брагина впервые за последние годы чрезвычайно сильный состав. И ради акклиматизации улетели за океан десять дней назад, но товарищеские матчи американцам и шведам проиграли. Так может лучше иметь не столько мощный состав, сколько спаянный одной целью коллектив?
Павел Лысенков обозреватель «Советского спорта» «Брагин умеет делать коллектив. Причем коллектив рождается у него по ходу турнира. В том же самом 2011 году, когда выиграли „золото“ в Баффало, начали чемпионат плохо, но взяли в итоге „золото“. Никогда не было, чтобы сборная Брагина сразу же была коллективом и начала сразу всех выносить. Он строит команду как кризисный менеджер, по ходу дела прямо во время чемпионата. Так что на товарищеские матчи я бы не обращал внимания. Сборная России точно выйдет в плей-офф, вопрос — с какого места. И надо смотреть, кто будет в той группе, на кого мы попадаем в четвертьфинале. Если выиграем четвертьфинал, то медали взять гораздо проще. Если четвертьфинал не берем, то это уже провал, как это было в прошлом году. Брагин поэтому и говорит, что он мог уйти из сборной, но остался, чтобы взять реванш за ту неудачу».
Бюджет молодежного чемпионата мира превышает 30 млн долларов — столько тратит в год вся Международная федерация хоккея. Билеты дорогие, на матч Россия — Канада в четвертом туре самый дешевый — 180 долларов. Минута рекламы в телетрансляции стоит от 150 тысяч, а заполняемость стадионов будет преданшлаговой. Кстати, Россия играет на родной для «Ванкувер Кэнакс» Rogers Arena, она вмещает 19 тысяч человек.
Первый поединок российской команды на турнире, с датчанами, начнется в полночь на 28 декабря. После этого россияне сыграют с Чехией и Швейцарией. А последняя игра группового турнира — против Канады — станет украшением праздничных выходных. Волею календаря она пройдет в новогоднюю ночь с четырех утра.