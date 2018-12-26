Событие номер два в мире хоккея: стартовал молодежный чемпионат мира

Традиционно главные претенденты — Россия и Канада. Хотя россияне уже семь лет не поднимались на самую вершину. Но если подопечные Валерия Брагина выиграют в финале (это всегда происходит в одни и те же сроки — 5 января), хоккеистов точно примет в Кремле Владимир Путин

Юрию Морозову. Такой хоккей бывает раз в году, и всегда в рождественские праздники. Для полного счастья нужно еще и вернуть топ-позицию пьедестала, которая не покоряется России с 2011 года в Баффало. Однако тренер тот же — Валерий Брагин, самый успешный в постсоветской истории. И если россияне возьмут «золото», он присоединится к самым успешным и во времена СССР — Виталию Давыдову

Но букмекеры ставят российскую команду, пусть и в числе фаворитов, но все же на четвертое место. Характеристика главных котировок от замгендиректора компании «Лига Ставок» Александра Егорова

Александр Егоров замгендиректор компании «Лига Ставок» «Фаворитом группы А, по нашему мнению, является сборная Канады. Как и всего чемпионата. Коэффициент на то, что именно сборная Кленового Листа станет победителем группы A, — 1,25. Россия на втором месте по вероятности: ее шансы на победу в своей группе — коэффициент 6,2 к 1. С таким же коэффициентом, 6,2, мы предлагаем пари на то, что команда России выиграет молодежный чемпионат мира. Сборная Канады — фаворит, коэффициент на ее победу в турнире — 1,95. Также в тройку фаворитов входят сборные США и Швеции. На победу в чемпионате на эти команды одинаковый коэффициент — 4,95».

В стартовой встрече с Данией Александр Егоров советует ставку победа России и тотал менее 5,5 — коэффициент 3,7.

Кроме датчан россияне сыграют в группе А с чехами, швейцарцами и Канадой. С Кленовым Листом, считая и советское время, у команд в личных встречах равенство, остальных россияне побеждают почти всегда.

Формула турнира: до Нового года матчи в группах по пять команд, причем победители сразу попадают в полуфинал и отдыхают до 4 января. А вторые-третьи места через два дня играют крест-накрест с другой группой. Финал — 6 января в четыре утра.

Говорят, у Валерия Брагина впервые за последние годы чрезвычайно сильный состав. И ради акклиматизации улетели за океан десять дней назад, но товарищеские матчи американцам и шведам проиграли. Так может лучше иметь не столько мощный состав, сколько спаянный одной целью коллектив?

Павел Лысенков обозреватель «Советского спорта» «Брагин умеет делать коллектив. Причем коллектив рождается у него по ходу турнира. В том же самом 2011 году, когда выиграли „золото“ в Баффало, начали чемпионат плохо, но взяли в итоге „золото“. Никогда не было, чтобы сборная Брагина сразу же была коллективом и начала сразу всех выносить. Он строит команду как кризисный менеджер, по ходу дела прямо во время чемпионата. Так что на товарищеские матчи я бы не обращал внимания. Сборная России точно выйдет в плей-офф, вопрос — с какого места. И надо смотреть, кто будет в той группе, на кого мы попадаем в четвертьфинале. Если выиграем четвертьфинал, то медали взять гораздо проще. Если четвертьфинал не берем, то это уже провал, как это было в прошлом году. Брагин поэтому и говорит, что он мог уйти из сборной, но остался, чтобы взять реванш за ту неудачу».

Бюджет молодежного чемпионата мира превышает 30 млн долларов — столько тратит в год вся Международная федерация хоккея. Билеты дорогие, на матч Россия — Канада в четвертом туре самый дешевый — 180 долларов. Минута рекламы в телетрансляции стоит от 150 тысяч, а заполняемость стадионов будет преданшлаговой. Кстати, Россия играет на родной для «Ванкувер Кэнакс» Rogers Arena, она вмещает 19 тысяч человек.

Первый поединок российской команды на турнире, с датчанами, начнется в полночь на 28 декабря. После этого россияне сыграют с Чехией и Швейцарией. А последняя игра группового турнира — против Канады — станет украшением праздничных выходных. Волею календаря она пройдет в новогоднюю ночь с четырех утра.