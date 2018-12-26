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Тренер российских хоккеистов объяснил несформированную заявку на МЧМ 

Газета.Ru + ещё 51 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал заявку команды на молодежный чемпионат мира 2019 года, передает Sport24.
Капитаном сборной уже назначен нападающий Клим Костин.
"Мы еще думаем по одной-двум позициям, кого заявлять. У нас два нападающих в разных позициях — крайний и центральный. Выбор пал на этих игроков — один здорово играет в меньшинстве, значит, он может заменить тех игроков, которые выполняют эти функции. Капитан — это очень серьезная функция. Он должен объединять всех в команде вокруг себя, поэтому хорошо, что он не первый год исполняет эту роль. Он говорит: «Я все понимаю». Видно, что на него не давит эта роль", — рассказал Брагин.
Российским хоккеистам предстоит встреча с Данией в первом туре группового этапа. Игра пройдет в ночь на 28 декабря и начнется в 00:00 по московскому времени.
Ранее форвард челябинского «Трактора» Виталий Кравцов рассказал, что готов уйти в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), если его клуб не выйдет в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Прочее , Виталий Кравцов , Клим Костин
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