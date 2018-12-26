Тренер российских хоккеистов объяснил несформированную заявку на МЧМ

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал заявку команды на молодежный чемпионат мира 2019 года, передает Sport24.

Капитаном сборной уже назначен нападающий Клим Костин

"Мы еще думаем по одной-двум позициям, кого заявлять. У нас два нападающих в разных позициях — крайний и центральный. Выбор пал на этих игроков — один здорово играет в меньшинстве, значит, он может заменить тех игроков, которые выполняют эти функции. Капитан — это очень серьезная функция. Он должен объединять всех в команде вокруг себя, поэтому хорошо, что он не первый год исполняет эту роль. Он говорит: «Я все понимаю». Видно, что на него не давит эта роль", — рассказал Брагин.

Российским хоккеистам предстоит встреча с Данией в первом туре группового этапа. Игра пройдет в ночь на 28 декабря и начнется в 00:00 по московскому времени.