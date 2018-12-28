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Тренер сборной России поделился ожиданиями от матча МЧМ с Чехией 

Газета.Ru + ещё 128 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал матч с Даней в рамках молодежного чемпионата мира 2019 года, передает Sport24.
Наставник рассказал о том, как отреагировали подопечные на выигрыш (4:0).
"С игроками пообщались, поздравили с победой, обозначили ошибки, которые надо убрать и основные это — дисциплина игровая, не нужные удаления все эти убрать. Это чемпионат мира, поэтому все действия любого хоккеиста должны быть подчинены командным действиям. Вот на эту тему мы немножко поговорили", — отметил российский специалист.
Также он поделился ожиданиями от предстоящей игры с чешскими хоккеистами.
"Чехия — это серьезный соперник. Три четыре игрока, которые играют на очень приличном уровне поэтому очень серьезно нужно отнестись, разобрать, подготовиться", — заявил Брагин.
29 декабря россиянам предстоит игра с Чехией в 04.00 по московскому времени.
Ранее двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов поделился ожиданиями от молодежного чемпионата мира, который стартовал в Канаде 27 декабря.
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