Тренер сборной России поделился ожиданиями от матча МЧМ с Чехией

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал матч с Даней в рамках молодежного чемпионата мира 2019 года, передает Sport24.

Наставник рассказал о том, как отреагировали подопечные на выигрыш (4:0).

"С игроками пообщались, поздравили с победой, обозначили ошибки, которые надо убрать и основные это — дисциплина игровая, не нужные удаления все эти убрать. Это чемпионат мира, поэтому все действия любого хоккеиста должны быть подчинены командным действиям. Вот на эту тему мы немножко поговорили", — отметил российский специалист.

Также он поделился ожиданиями от предстоящей игры с чешскими хоккеистами.

"Чехия — это серьезный соперник. Три четыре игрока, которые играют на очень приличном уровне поэтому очень серьезно нужно отнестись, разобрать, подготовиться", — заявил Брагин.

29 декабря россиянам предстоит игра с Чехией в 04.00 по московскому времени.