Тренер сборной России прокомментировал заявку на молодежный чемпионат мира

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал заявку национальной команды на чемпионат мира 2019 года, перндает "Советский спорт"

"В этом сезоне тренерскому штабу предстоял непростой выбор, так как конкуренция была достаточно высокая. Очень внимательно анализировали итоги каждого из проведенных в течение сезона турниров и остановили выбор на этих хоккеистах. Да, в чем-то помешали травмы или другие причины, но в наших силах побороться за самые высокие места.

Все соперники нами хорошо изучены, все данные у нас есть. 99-й год рождения впервые за шесть лет завоевал медали юниорского чемпионата мира, такой опыт очень важен. В ноябрьской серии против сборных канадских лиг тоже победили впервые с 2014 года, а этот турнир очень полезен в плане успешного приобретения международного опыта", — цитирует Брагина официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Молодежный чемпионат мира 2019 года пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января.

Ранее был объявлен состав сборной России на молодежный чемпионат мира по хоккею.