Кто-то стал звездой НХЛ, а для кого-то потолком оказалась российская Высшая лига.
Российская молодёжка в последние 10 лет выступала на мировых первенствах с переменным успехом. Можно вспомнить вылеты на самой ранней стадии плей-офф в 2010 и 2018 годах, но ещё долго не забыть и волшебных мгновений триумфа в Баффало восемь лет назад. Это золото стало единственным за десятилетний отрезок, помимо того успеха наша сборная трижды выигрывала серебряные медали, четыре раза довольствовалась бронзой. Как получится на МЧМ — 2019 узнаем совсем скоро, а пока вспоминаем, как сложились судьбы предыдущих выпусков нашей молодёжки.
МЧМ — 2018 — вылет в 1/4 финала
Вратари: Владислав Сухачёв («Челмет»), Алексей Мельничук («СКА-Нева») Защитники: Владислав Сёмин (СКА-1946), Александр Шепелев («Челмет»), Анатолий Елизаров («Толпар»), Егор Зайцев («Буран»), Дмитрий Саморуков («Гелф Шторм», OHL), Николай Кныжов («СКА-Варяги»), Артём Минулин («Эверетт», WHL), Никита Макеев («Красная Армия») Нападающие: Клим Костин («Сан-Антонио», АХЛ), Артур Каюмов («Локомотив»), Андрей Свечников («Каролина»), Алексей Полодян («СКА-Варяги»), Георгий Иванов («Локомотив»), Герман Рубцов («Лихай-Уэлли, АХЛ), Дмитрий Соколов («Айова», АХЛ), Андрей Алтыбармакян (ХК «Сочи»), Марсель Шолохов («Трактор»), Артём Манукян («Авангард»), Михаил Мальцев («СКА-Нева»), Виталий Абрамов («Кливленд», АХЛ) Кто может стать звездой: главным бриллиантом поколения 2000-го года обещает стать Андрей Свечников, который в 18 лет уже проводит полноценный и успешный сезон за «Каролину», любопытно наблюдать и за прогрессом Клима Костина и Виталия Абрамова, чьи дебюты в НХЛ наверняка не за горами.
МЧМ — 2017 — 3-е место
Вратари: Илья Самсонов («Херши», АХЛ), Владислав Сухачёв («Челмет») Защитники: Егор Рыков (ХК «Сочи»), Вадим Кудако («Северсталь»), Михаил Сергачёв («Тампа»), Сергей Зборовский (ХК «Рязань»), Григорий Дронов («Металлург» Мг), Михаил Сидоров («Барс»), Артём Волков («Динамо» М), Егор Воронков («Витязь») Нападающие: Кирилл Капризов (ЦСКА), Михаил Воробьёв («Лихай-Уэлли», АХЛ), Денис Гурьянов («Даллас»), Александр Полунин (ХК «Сочи»), Яков Тренин («Милуоки», АХЛ), Павел Карнаухов (ЦСКА), Данил Юртайкин («Локомотив»), Кирилл Беляев (ХК «Рязань»), Кирилл Ураков («Торпедо»), Данила Квартальнов («СКА-Нева»), Денис Алексеев («Локомотив»), Герман Рубцов («Лихай-Уэлли», АХЛ)
Кто может стать звездой: Михаил Сергачёв моментально освоился в «Тампе» после перехода из «Монреаля» и провёл великолепный дебютный сезон за «молний», где для потенциальных российских звёзд, похоже, особенно благородная почва. Капризов уже давным-давно заявил о себе на российском и международном уровнях и нет сомнений, что Кирилл рано или поздно попробует себя в НХЛ, где может заиграть не хуже того же Кучерова. В АХЛ интересно выглядят Денис Гурьянов, Герман Рубцов, Михаил Воробьёв, время этих парней может наступить совсем скоро.
МЧМ — 2016 — 2-е место
Вратари: Илья Самсонов («Херши», АХЛ), Александр Георгиев («Рейнджерс») Защитники: Иван Проворов («Филадельфия»), Егор Рыков (ХК «Сочи»), Никита Жульдиков («Челмет»), Александр Микулович («Каламазу», ECHL), Егор Воронков («Витязь»), Дмитрий Сергеев (ХК «Алматы»), Дамир Шарипзянов («Нефтехимик»), Сергей Бойков («Колорадо Иглз», АХЛ) Нападающие: Егор Коршков («Локомотив»), Владислав Каменев («Колорадо»), Максим Лазарев («Барс»), Артур Лаута (без клуба), Андрей Светлаков (ЦСКА), Павел Красковский («Локомотив»), Александр Полунин (ХК «Сочи»), Радель Фазлеев («Ак Барс»), Кирилл Капризов (ЦСКА), Александр Дергачёв (СКА), Андрей Кузьменко (СКА), Евгений Свечников («Детройт») Кто закрепился в НХЛ: железным энхаэловцем пока стал только Проворов, но у многих остальных ребят впереди ещё масса возможностей заиграть в лучшей лиге мира. Александр Георгиев ждёт своего шанса в «Рейнджерс» за спиной Короля Хенрика, Владислав Каменев потихоньку пробивается в состав «Колорадо», а Евгению Свечникову начать сезон в «Детройте» помешала травма.
Кто заиграл в КХЛ: Кирилл Капризов стал настоящей звездой нашей лиги, опорой ЦСКА и сборной России, Егор Рыков сменил ротационный СКА на «Сочи», где получил желанное игровое время, всё ярче заявляет о себе на клубном и международном уровне Андрей Кузьменко. У кого не сложилась карьера: Александр Микулович застрял на уровне второсортных североамериканских лиг, Дмитрий Сергеев уехал в чемпионат Казахстана, а Артур Лаута стал жертвой своего характера и каких-то внутренних противоречий и взял вынужденную паузу в карьере. Главным же разочарованием из той сборной стало ярославское звено Полунин — Красковский — Коршков, разрывавшее соперников в том числе и на МЧМ-2016. Переход во взрослый хоккей эта тройка не пережила и распалась, Коршкова мучают травмы, Красковский резко сдулся после одного удачного сезона, а Полунина и вовсе отправили в скрытую аренду в «Сочи», где форвард далеко не всегда проходит в состав.
МЧМ — 2015 — 2-е место
Вратари: Игорь Шестёркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА) Защитники: Рушан Рафиков («Локомотив»), Зият Пайгин (ХК «Сочи»), Ринат Валиев («Стоктон», АХЛ), Дмитрий Юдин («Барс»), Иван Проворов («Филадельфия»), Александр Брынцев («Нефтехимик»), Никита Черепанов («Локомотив»), Владислав Гавриков (СКА) Нападающие: Иван Барбашёв («Сент-Луис»), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Сергей Толчинский («Звезда»), Александр Шаров («Сибирь»), Вячеслав Лещенко («Спартак»), Николай Голдобин («Ванкувер»), Максим Мамин (ЦСКА), Владислав Каменев («Колорадо»), Александр Дергачёв (СКА), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Владимир Брюквин («Динамо» М), Иван Фищенко («Сарыарка») Кто закрепился в НХЛ: Иван Проворов полностью оправдал надежды «Филадельфии», которая выбрала ярославца седьмым пиком драфта трёхгодичной давности, сейчас 21-летний защитник один из ключевых игроков «Флайерз». Павел Бучневич становится железным игроком основного состава «Рейнджерс», Иван Барбашёв не без успеха сражается за место в «Сент-Луисе», а Николай Голдобин в этом сезоне завоёвывает «Ванкувер».
Кто заиграл в КХЛ: голкиперы Шестёркин и Сорокин — одни из лучших в своём амплуа в КХЛ, эта пара уже далеко не первый год является основой вратарской бригады национальной команды. Владислав Гавриков незаменим в СКА и сборной России, Анатолий Голышев и Владимир Брюквин выходят в топ-6 нападения «Автомобилиста» и московского «Динамо». У кого не сложилась карьера: ещё никто из молодёжки-2015 не успел по-настоящему потеряться, но в прорыв Ивана Фищенко вериться меньше всего. Не сумев закрепиться в «Авангарде», малорезультативный форвард отправился сначала в «Адмирал», а сейчас выступает в ВХЛ за «Сарыарку».
МЧМ — 2014 — 3-е место
Вратари: Андрей Василевский («Тампа»), Иван Налимов («Авангард») Защитники: Никита Задоров («Колорадо»), Андрей Миронов («Динамо» М), Илья Любушкин («Аризона»), Никита Трямкин («Автомобилист»), Алексей Береглазов («Металлург» Мг), Валерий Васильев («Северсталь»), Кирилл Маслов («Металлург» Нк) Нападающие: Михаил Григоренко (ЦСКА), Антон Слепышев (ЦСКА), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Александр Барабанов (СКА), Вячеслав Основин («Ак Барс»), Вадим Хлопотов (ХК «Рязань»), Иван Барбашёв («Сент-Луис»), Богдан Якимов («Северсталь»), Эдуард Гиматов («Торос»), Валентин Зыков («Эдмонтон»), Николай Складниченко («Торпедо» У-К), Георгий Бусаров («Торос») Кто закрепился в НХЛ: Василевский — один из лучших голкиперов лиги, стабильными энхаэловцами стали форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич и защитник «Колорадо» Никита Задоров, а вот Илья Любушкин только начинает путь к своей большой мечте, проводя первый сезон за «Аризону». Что касается Валентина Зыкова и Ивана Барбашёва, то эти нападающие постоянно курсируют между НХЛ и АХЛ, но на данный момент больше шансов закрепиться на самом высоком уровне имеет форвард «Сент-Луиса» Кто заиграл в КХЛ: Миронову, Трямкину и Береглазову покорить НХЛ с первого раза не удалось, зато они стали ведущими защитниками своих клубов в России. Александр Барабанов пробился в состав звёздного СКА и дорос до уровня национальной команды, а Григоренко и вовсе стал ключевым форвардом современной сборной России. У кого не сложилась карьера: Маслов, Гиматов, Складниченко, Бусаров никогда особо и не претендовали на выступление в КХЛ, все они нашли работу в Высшей лиге. Разочарованием стал Богдан Якимов, на которого когда-то рассчитывал «Эдмонтон», но в результате форвард деградировал даже в родном «Нефтехимике» и в нынешнем сезоне уже дважды сменил команду.
МЧМ — 2013 — 3-е место
Вратари: Андрей Макаров («Автомобилист»), Андрей Василевский («Тампа») Защитники: Кирилл Дьяков («Адмирал»), Ярослав Дыбленко («Спартак»), Павел Коледов («Салават Юлаев»), Альберт Яруллин («Ак Барс»), Никита Нестеров (ЦСКА), Андрей Миронов («Динамо» М), Артём Сергеев («Салават Юлаев») Нападающие: Никита Кучеров («Тампа»), Наиль Якупов (СКА), Михаил Григоренко (ЦСКА), Александр Хохлачёв («Спартак»), Ярослав Косов («Нефтехимик»), Владимир Ткачёв («Ак Барс»), Валерий Ничушкин («Даллас»), Максим Шалунов (ЦСКА), Кирилл Капустин (ХК «Сочи»), Евгений Мозер («Динамо» М), Даниил Жарков («Динамо» СПБ), Андрей Сигарёв («Металлург» Нк), Антон Слепышев (ЦСКА) Кто закрепился в НХЛ: ярче всего из этого состава российской молодёжки складывается карьера у Андрея Василевского и Никиты Кучерова, незаменимых лидеров «Тампы». Кроме них сейчас в НХЛ играет только Валерий Ничушкин, но его статистика в «Далласе» в нынешнем сезоне просто ужасна, и ни о каком стабильном выступлении за океаном челябинца речи не идёт. Кто заиграл в КХЛ: Нестеров, Миронов, Дыбленко, Григоренко, Хохлачёв, Слепышев вернулись в Россию, немного поиграв в НХЛ, и вряд ли пожалели об этом, сейчас они на ведущих ролях в своих командах. Казанский Владимир Ткачёв и Максим Шалунов выросли в отличных центрфорвардов, а Евгений Мозер, пробивавшийся в большой хоккей через любительскую лигу Омска, стал стабильным игроком для третьего-четвёртого звена и проводит в КХЛ уже пятый сезон. У кого не сложилась карьера: не смог до конца раскрыть свой потенциал Кирилл Капустин, которого давно отпустил «Локомотив», и теперь форвардом интересуются только середняки и аутсайдеры КХЛ. Скатился в ВХЛ Андрей Сигарёв, там же выступает и Даниил Жарков.
МЧМ — 2012 — 2-е место
Вратари: Андрей Макаров («Автомобилист»), Андрей Василевский («Тампа») Защитники: Виктор Антипин («Металлург» Мг), Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Ильдар Исангулов (без клуба), Михаил Науменков (ЦСКА), Никита Нестеров (ЦСКА), Игорь Ожиганов («Торонто»), Артём Сергеев («Салават Юлаев»), Григорий Желдаков («Трактор») Нападающие: Даниил Апальков («Локомотив»), Сергей Барбашёв («Металлург» Нк), Михаил Григоренко (ЦСКА), Никита Гусев (СКА), Александр Хохлачёв («Спартак»), Ярослав Косов («Нефтехимик»), Никита Кучеров («Тампа»), Павел Куликов («Нефтехимик»), Евгений Кузнецов («Вашингтон»), Иван Телегин (ЦСКА), Наиль Якупов (СКА), Игнат Земченко («Металлург» Нк) Кто закрепился в НХЛ: Кузнецов в 2012 году уже в третий раз в карьере выходил на лёд молодёжного чемпионата мира, а вот для Никиты Кучерова и Андрея Василевского это был дебют. Уже тогда у нападающего и голкипера были видны задатки будущих лидеров «Тампы», один из которых способен выбивать сотню очков в «регулярке» НХЛ, а другой — делать невообразимые сэйвы и претендовать на «Везину». Отметим и Игоря Ожиганова, у которого пока получается весьма неплохой первый сезон за океаном в составе «Торонто», по крайней мере экс-игрок ЦСКА пока не подвергался ссылкам в фарм-клуб. Кто заиграл в КХЛ: Никита Нестеров, Михаил Григоренко и Иван Телегин вернулись в Россию после нескольких сезонов за океаном, и сейчас эти игроки оплот не только ЦСКА, но и национальной сборной. То же самое можно сказать и про, пожалуй, самого техничного российского хоккеиста КХЛ Никиту Гусева из СКА, а вот Александр Хохлачёв, хоть и игнорируется тренерами национальной команды, но в «Спартаке» им не могут налюбоваться.
У кого не сложилась карьера: Ильдар Исангулов на протяжении пяти лет не поднимался выше ВХЛ, а в нынешнем сезоне остаётся без клуба, Сергей Барбашёв играет результативно только в чемпионате уровнем ниже, чем КХЛ, а Игнат Земченко так и не смог вырасти из роли вечно теневого форварда. Главным же разочарованием становится Наиль Якупов, от которого в НХЛ ждали повторения успехов Ковальчука, Овечкина, Малкина. На деле же воспитанник нижнекамского хоккея совершенно провалился в лучшей лиге мира, да и сейчас в КХЛ не показывает ничего сверхъестественного.
МЧМ — 2011 — 1-е место
Вратари: Игорь Бобков («Авангард»), Дмитрий Шикин (ХК «Сочи») Защитники: Георгий Бердюков («Лада»), Максим Березин («Авангард»), Максим Игнатович («Сибирь»), Дмитрий Орлов («Вашингтон»), Никита Пивцакин («Авангард»), Андрей Сергеев («Нефтехимик»), Юрий Урычев (погиб), Никита Зайцев («Торонто») Нападающие: Станислав Бочаров (ХК «Сочи»), Антон Бурдасов («Салават Юлаев»), Никита Двуреченский («Динамо» СПБ), Денис Голубев («Амур»), Сергей Калинин (ЦСКА), Максим Кицын («Сарыарка»), Евгений Кузнецов («Вашингтон»), Артемий Панарин («Коламбус»), Даниил Собченко (погиб), Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), Семён Валуйский («Югра»), Артём Воронин («Спартак») Кто закрепился в НХЛ: почти все будущие энхаэловцы «золотой» российской молодёжки выступали и на МЧМ-2010, про них разговор ниже. Дебютным турнир в 2011 году стал для Артемия Панарина, главной звезды «Коламбуса» прошлого и нынешнего сезонов НХЛ. Кто заиграл в КХЛ: Шикин вытеснил из ворот «Сочи» Константина Барулина, Березин, Пивцакин, Игнатович, Сергеев незаменимы в обороне «Авангарда», «Сибири» и «Нефтехимика». Одним из лучших нападающих КХЛ является Антон Бурдасов, чей кистевой бросок многими признаётся самым точным и сильным в лиге. У кого не сложилась карьера: Георгий Бердюков и Никита Двуреченский застряли в ВХЛ, там же без особых успехов выступают Кицын и Валуйский. Артём Воронин и Денис Голубев находятся в составе «Спартака» и «Амура», но дают очень мало поводов вспоминать о себе, потихоньку растворяется в ЦСКА некогда бывший капитаном «Авангарда» Сергей Калинин. Вспомним и про Юрия Урычева с Даниилом Собченко, которые спустя восемь месяцев после триумфа в Баффало оказались на борту злополучного самолёта «Локомотива».
МЧМ — 2010 — вылет в ¼ финала
Вратари: Игорь Бобков («Авангард»), Рамис Садиков (завершил карьеру) Защитники: Максим Чудинов («Авангард»), Антон Клементьев (без клуба), Дмитрий Костромитин («Лада»), Дмитрий Орлов («Вашингтон»), Никита Пивцакин («Авангард»), Александр Тарасов (без клуба), Никита Зайцев («Торонто») Нападающие: Александр Бурмистров («Салават Юлаев»), Павел Дедунов («Амур»), Никита Филатов («Салават Юлаев»), Магомет Гимбатов (ХК «Тамбов»), Пётр Хохряков («Салават Юлаев»), Максим Кицын («Сарыарка»), Вячеслав Кулёмин («Динамо» М), Евгений Кузнецов («Вашингтон»), Кирилл Петров («Авангард»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), Иван Телегин (ЦСКА), Евгений Тимкин («Металлург»), Максим Трунёв («Спартак») Кто закрепился в НХЛ: Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов в прошлом сезоне помогли выиграть «Вашингтону» кубок Стэнли, без наших хоккеистов уже трудно представить состав «Кэпиталз». Никита Зайцев входит в число ключевых защитников «Торонто», а Владимир Тарасенко в последние четыре сезона является самым результативным хоккеистом «Сент-Луиса», хотя и испытывает некоторые проблемы в нынешнем чемпионате. Кто заиграл в КХЛ: Бобков с удовольствием осваивает роль первого вратаря в «Авангарде», там же достаточно успешно выступают Чудинов, Пивцакин и Петров. Многие нападающие из призыва 2010 года превратились в отличных двусторонних игроков в клубах КХЛ — Хохряков, Кулёмин, Телегин, Тимкин, Трунёв не стали звёздами, но всё равно приносят много пользы своим командам. Александр Бурмистров два раза пытался закрепиться в НХЛ, но не потянул тот уровень и сейчас осваивается в «Салавате» после обмена из родной Казани.
У кого не сложилась карьера: голкипер Рамис Садиков завершил карьеру в 23 года, близки к подобному решению защитники Антон Клементьев, пропустивший уже два игровых сезона, и Александр Тарасов, последний раз замеченный в ХК «Алматы» пять лет назад. Дмитрий Костромитин и Магомед Гимбатов большую часть карьеры проводят в ВХЛ, там же сейчас выступает и одно из главных разочарований российского хоккея последних лет Максим Кицын. Форвард некогда подавал большие надежды, но даже уровень КХЛ для него оказался слишком высок.
МЧМ — 2009 — 3-е место
Вратари: Данила Алистратов (без клуба), Вадим Желобнюк (без клуба) Защитники: Максим Чудинов («Авангард»), Игорь Головков («Витязь»), Максим Гончаров («Спартак»), Динар Хафизуллин (СКА), Дмитрий Куликов («Виннипег»), Михаил Пашнин (ЦСКА), Василий Токранов (СКА), Вячеслав Войнов (без клуба) Нападающие: Сергей Андронов (ЦСКА), Павел Чернов («Витязь»), Евгений Дадонов («Флорида»), Никита Филатов («Салават Юлаев»), Евгений Грачёв («Автомобилист»), Дмитрий Клопов («Амур»), Никита Клюкин (погиб), Александр Комаристый («Рубин»), Сергей Коростин («Металлург» Нк), Дмитрий Кугрышев («Салават Юлаев»), Кирилл Петров («Авангард»), Алексей Потапов («Ак Барс») Кто закрепился в НХЛ: Дмитрий Куликов дебютировал в лучшей лиге мира сразу после того МЧМ, и с тех пор ни разу за десять лет не опускался даже в АХЛ, а сейчас с переменным успехов выступает за «Виннипег». Славная карьера складывалась у Вячеслава Войнова, успевшего выиграть два кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом», но скандальная история вынудила защитника вернуться в Россию, где он также добился победы в чемпионате со СКА. Сейчас, правда, Войнов находится без клуба и, по всей видимости, полностью пропустит сезон. Из форвардов отлично идут дела за океаном у Евгения Дадонова, он один из ключевых нападающих «Флориды». Кто заиграл в КХЛ: большая часть из того состава российской молодёжки сделала карьеру в родном чемпионате. Отметим призывающихся под знамёна сборной России Динара Хафизуллина, Василия Токранова, Сергея Андронова, а также форвардов, находящихся на хорошем счету в своих клубах — Дмитрия Кугрышева, Кирилла Петрова и Алексея Потапова.
У кого не сложилась карьера: оба голкипера той сборной не смогли заиграть на хоть каком-нибудь приличном уровне. Алистратов в прошлом сезоне выступал за ХК «Витебск» в чемпионате Беларуси, следы Желобнюка теряются после позапрошлого сезона, который он отыграл за павлодарский «Иртыш». Сейчас оба вратаря без клубов, но о завершении карьеры не объявляли. Лучший бомбардир сборной на МЧМ-2009 Никита Филатов подавал большие надежды, был высоко задрафтован «Коламбусом» (шестой номер драфта 2008), но не реализовал свой талант и уже давно прыгает по клубам КХЛ. Не смог до конца раскрыться Дмитрий Клопов, лишь в этом сезоне поднявшийся из ВХЛ в «Амур», а во второй лиге нашего хоккея продолжают выступать давно забытые всеми Александр Комаристый и Сергей Коростин. Печальнее всего сложилась судьба форварда Никиты Клюкина — он разбился в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.
Другие статьи из цикла