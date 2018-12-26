Выпуски молодёжной сборной России за 10 лет — кто и как играет

Кто-то стал звездой НХЛ, а для кого-то потолком оказалась российская Высшая лига.

Российская молодёжка в последние 10 лет выступала на мировых первенствах с переменным успехом. Можно вспомнить вылеты на самой ранней стадии плей-офф в 2010 и 2018 годах, но ещё долго не забыть и волшебных мгновений триумфа в Баффало восемь лет назад. Это золото стало единственным за десятилетний отрезок, помимо того успеха наша сборная трижды выигрывала серебряные медали, четыре раза довольствовалась бронзой. Как получится на МЧМ — 2019 узнаем совсем скоро, а пока вспоминаем, как сложились судьбы предыдущих выпусков нашей молодёжки.

МЧМ — 2018 — вылет в 1/4 финала

МЧМ — 2017 — 3-е место

Кто может стать звездой: Михаил Сергачёв моментально освоился в «Тампе» после перехода из «Монреаля» и провёл великолепный дебютный сезон за «молний», где для потенциальных российских звёзд, похоже, особенно благородная почва. Капризов уже давным-давно заявил о себе на российском и международном уровнях и нет сомнений, что Кирилл рано или поздно попробует себя в НХЛ, где может заиграть не хуже того же Кучерова. В АХЛ интересно выглядят Денис Гурьянов, Герман Рубцов, Михаил Воробьёв, время этих парней может наступить совсем скоро.

МЧМ — 2016 — 2-е место

Кто заиграл в КХЛ: Кирилл Капризов стал настоящей звездой нашей лиги, опорой ЦСКА и сборной России, Егор Рыков сменил ротационный СКА на «Сочи», где получил желанное игровое время, всё ярче заявляет о себе на клубном и международном уровне Андрей Кузьменко. У кого не сложилась карьера: Александр Микулович застрял на уровне второсортных североамериканских лиг, Дмитрий Сергеев уехал в чемпионат Казахстана, а Артур Лаута стал жертвой своего характера и каких-то внутренних противоречий и взял вынужденную паузу в карьере. Главным же разочарованием из той сборной стало ярославское звено Полунин — Красковский — Коршков, разрывавшее соперников в том числе и на МЧМ-2016. Переход во взрослый хоккей эта тройка не пережила и распалась, Коршкова мучают травмы, Красковский резко сдулся после одного удачного сезона, а Полунина и вовсе отправили в скрытую аренду в «Сочи», где форвард далеко не всегда проходит в состав.

МЧМ — 2015 — 2-е место

Кто заиграл в КХЛ: голкиперы Шестёркин и Сорокин — одни из лучших в своём амплуа в КХЛ, эта пара уже далеко не первый год является основой вратарской бригады национальной команды. Владислав Гавриков незаменим в СКА и сборной России, Анатолий Голышев и Владимир Брюквин выходят в топ-6 нападения «Автомобилиста» и московского «Динамо». У кого не сложилась карьера: ещё никто из молодёжки-2015 не успел по-настоящему потеряться, но в прорыв Ивана Фищенко вериться меньше всего. Не сумев закрепиться в «Авангарде», малорезультативный форвард отправился сначала в «Адмирал», а сейчас выступает в ВХЛ за «Сарыарку».

МЧМ — 2014 — 3-е место

МЧМ — 2013 — 3-е место

МЧМ — 2012 — 2-е место

У кого не сложилась карьера: Ильдар Исангулов на протяжении пяти лет не поднимался выше ВХЛ, а в нынешнем сезоне остаётся без клуба, Сергей Барбашёв играет результативно только в чемпионате уровнем ниже, чем КХЛ, а Игнат Земченко так и не смог вырасти из роли вечно теневого форварда. Главным же разочарованием становится Наиль Якупов, от которого в НХЛ ждали повторения успехов Ковальчука, Овечкина, Малкина. На деле же воспитанник нижнекамского хоккея совершенно провалился в лучшей лиге мира, да и сейчас в КХЛ не показывает ничего сверхъестественного.

МЧМ — 2011 — 1-е место

МЧМ — 2010 — вылет в ¼ финала

У кого не сложилась карьера: голкипер Рамис Садиков завершил карьеру в 23 года, близки к подобному решению защитники Антон Клементьев, пропустивший уже два игровых сезона, и Александр Тарасов, последний раз замеченный в ХК «Алматы» пять лет назад. Дмитрий Костромитин и Магомед Гимбатов большую часть карьеры проводят в ВХЛ, там же сейчас выступает и одно из главных разочарований российского хоккея последних лет Максим Кицын. Форвард некогда подавал большие надежды, но даже уровень КХЛ для него оказался слишком высок.

МЧМ — 2009 — 3-е место

У кого не сложилась карьера: оба голкипера той сборной не смогли заиграть на хоть каком-нибудь приличном уровне. Алистратов в прошлом сезоне выступал за ХК «Витебск» в чемпионате Беларуси, следы Желобнюка теряются после позапрошлого сезона, который он отыграл за павлодарский «Иртыш». Сейчас оба вратаря без клубов, но о завершении карьеры не объявляли. Лучший бомбардир сборной на МЧМ-2009 Никита Филатов подавал большие надежды, был высоко задрафтован «Коламбусом» (шестой номер драфта 2008), но не реализовал свой талант и уже давно прыгает по клубам КХЛ. Не смог до конца раскрыться Дмитрий Клопов, лишь в этом сезоне поднявшийся из ВХЛ в «Амур», а во второй лиге нашего хоккея продолжают выступать давно забытые всеми Александр Комаристый и Сергей Коростин. Печальнее всего сложилась судьба форварда Никиты Клюкина — он разбился в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.

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