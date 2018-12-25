Адвокат Мамаева: отбой 1 января в СИЗО в час ночи

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о том, как заключённые будут встречать Новый год в СИЗО

«Для всех заключенных новогодний режим допускает более поздний отбой. В час ночи. Дают возможность посмотреть новогоднюю программу, даже в этих условиях встретить Новый год», — цитирует его «Советский спорт».

Мамаев, форвард «Зенита» Александр Кокорин и его брат арестованы по делу о нанесении побоев и хулиганстве. Срок их содержания под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года. Спортсмены частично признали вину в хулиганстве, но заявили, что в их действиях не было преступного сговора. Адвокаты просили освободить своих подзащитных под залог в 10 млн рублей, но следствие посчитало, что изменение меры пресечения позволит задержанным скрыться от правосудия.

Ранее появилась информация, что следствие изменило обвинение футболистам. Теперь спортсменам вменяют статью 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» вместо статьи 116 УК РФ «Побои».

ФСИН определилась с датой матча Кокорина и Мамаева в СИЗО, писал News.ru.