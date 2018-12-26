Алана Мамаева устроила откровенную фотосессию в ванной

Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева , поделилась в Instagram откровенными снимками. Девушка позирует в ванной в черном нижнем белье.

Подписчики в восторге от сексуального образа Мамаевой: «Алан, это изумительно!», «Алана, фото — эмоциональная бомба!», «Безумно красиво», «Очень сексуально» (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские. — Прим. ред.).

Стикерпак для настоящей CosmoGirlПосмотретьНекоторые шутили, что фотоссесия была бы хорошим подарком для мужа Аланы, который сейчас отбывает наказание за драки в СИЗО

Напомним, футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина арестовали за две драки. Спортсмены пробудут в заключении до 8 февраля. Алана ждет возвращения мужа из СИЗО, несмотря на его измены. Девушка подготовила для футболиста список правил, которые он должен соблюдать, чтобы сохранить семью. Так, например, Павел будет обязан поменять номер телефона и сим-карту, а также каждый месяц проходить тест на полиграфе.

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