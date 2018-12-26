Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Российский футбол накажут из-за Крыма
Российский футбол накажут из-за Крыма

Алана Мамаева устроила откровенную фотосессию в ванной 

Карельские вести 6 часов назад
Фото: Карельские вести
Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, поделилась в Instagram откровенными снимками. Девушка позирует в ванной в черном нижнем белье.
Подписчики в восторге от сексуального образа Мамаевой: «Алан, это изумительно!», «Алана, фото — эмоциональная бомба!», «Безумно красиво», «Очень сексуально» (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские. — Прим. ред.).
news VK + Cosmopolitan
Стикерпак для настоящей CosmoGirlПосмотретьНекоторые шутили, что фотоссесия была бы хорошим подарком для мужа Аланы, который сейчас отбывает наказание за драки в СИЗО.
Напомним, футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина арестовали за две драки. Спортсмены пробудут в заключении до 8 февраля. Алана ждет возвращения мужа из СИЗО, несмотря на его измены. Девушка подготовила для футболиста список правил, которые он должен соблюдать, чтобы сохранить семью. Так, например, Павел будет обязан поменять номер телефона и сим-карту, а также каждый месяц проходить тест на полиграфе.
Читайте НАС ВКонтакте
Карельские вести: последние новости
Итоги-2018: От Дзагоева до Месси. Рейтинг футболистов, потерявших в цене Панарин и Бобровский провели суперматч, а Ковальчуку урезали время (видео) Брагин нацелился на медаль! Представляем сборную России на МЧМ-2019
Комментарии
Прочее , Павел Мамаев , Александр Кокорин , ФСИН , Cosmopolitan
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения
Кабаева вступилась за Медведеву
Поветкин захотел боя с еще одним чемпионом мира
«Да, мы живем вместе, у нас двое детей»16
«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев»
Видео
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
00:20
У Кержакова забрали сына
Футбол Общество
03:00
ФСБ вышла на след Глушакова
Футбол
01:32
Медведеву не пустили в Европу
Фигурное катание
01:32
«Да, мы живем вместе, у нас двое детей»
Фигурное катание Статьи
01:05
Врун и лентяй: Тихонов обрушился на Шипулина
Биатлон
02:40
«Губерниев вредит российскому и мировому биатлону»
Биатлон Статьи
01:10
Подозреваемый в убийстве юной спортсменки назвал мотивы
Летние виды спорта Криминал
02:57
Нурмагомедова задержали в аэропорту
MMA
02:21
Убийство Дениса Тена назвали заказным
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение