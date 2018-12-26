Ким Чен Ын, Овечкин, Заболотный: кто веселил в 2018-м

Ким Чен Ын и северокорейские фанаты

Олимпийские игры — 2018 проходили в южнокорейском Пхенчхане. Долгое время шли переговоры по поводу участия в соревнованиях сборной КНДР. Сначала северный сосед из-за напряженной политической обстановки ехать на юг отказывался, однако потом соглашение было все же достигнуто. Более того, на женском хоккейном турнире участие принимала объединенная команда Кореи, составленная из спортсменок двух государств.

Внимание привлекали не только спортсмены из КНДР, но и зрители, которые поддерживали атлетов.

Фанатки болели настолько синхронно и отрепетировано, что это породило множество шуток о том, что каждая их ошибка якобы приводит к «расстрелу» после возвращения домой.

Также многих позабавила встреча северокорейских болельщиц с двойником лидера КНДР Ким Чен Ына.

Еще одна история с Олимпиады. Представлявшая Венгрию американка Элизабет Суэйни буквально «сломала систему»:

девушка, выступая в хафпайпе, дисциплине лыжного фристайла, вся суть которой состоит в выполнении трюков, не выполнила ни одного, просто прокатившись по конструкции.

Позже выяснилось, что Суэйни вовсе не является профессионалкой, а на Игры она попала благодаря лазейке в системе: согласно правилам, она должна была попасть в 30-ку сильнейших на нескольких международных соревнованиях, что она и сделала, выбирая состязания, в которых участвовали меньше 30-ти человек.

После завершения футбольного сезона питерский «Зенит» запустил голосование на приз за лучший гол года. Кандидатов было много. Однако в лидеры всякий раз выбивался ничем не примечательный мяч нападающего Антона Заболотного, забитый в пустые ворота в матче против «СКА-Хабаровска», который не имел никакого турнирного значения.

Дело в том, что известный футбольный паблик ВГИК запустил флешмоб в поддержку игрока, а многотысячная армия подписчиков всякий раз выводила Заболотного вперед.

В полуфинале вышеуказанный гол опередил удар в девятку со штрафного от Доменико Кришито в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига», а в решающем голосовании — выстрел через себя Бранислава Ивановича в поединке этого же турнира против «Реала Сосьедада».

В итоге Заболотному вручили приз, что вызвало восхищение у подписчиков ВГИКа, которые в декабре по-прежнему считают этого игрока лучшим в мире.

Российский хоккеист Александр Овечкин в уходящем году завоевал первый в своей карьере Кубок Стэнли. Этот титул стал первым и для «Вашингтон Кэпиталз» — команды, в которой нападающий является капитаном.

Решающий матч прошел в Лас-Вегасе. Игроки сразу же принялись отмечать исторический успех. Овечкин купался полуголым в фонтане вместе со всей командой. Форвард ложился на живот и делал движения, будто куда-то плывет. Потом его поднимали на руки и опускали головой вниз в Кубок Стэнли, откуда он пил шампанское.

Овечкин не выпускал заветный трофей из рук даже в спальне.

Позже капитан «Вашингтона» заполнил кубок доверху черной икрой и ел из него большой ложной.

Еще один россиянин из команды-чемпиона Евгений Кузнецов выбрал менее буржуазный способ использования трофея в качестве посуды. Нападающий отведал из чаши пельменей.

Произошедшая в начале чемпионата мира по футболу история навела шороху в СМИ.

Несколько фанатов из Швейцарии ехали на автомобиле в Ростов-на-Дону на матч против Бразилии, но чуть не попали в зону боевых действий. Навигатор предложил им путь через Донецк.

О приключениях болельщиков рассказала активист Анна Домбровская

«Пришлось мне вспомнить английский, чтобы помочь европейским гостям выехать из опасной зоны и найти другой, более безопасный путь в Ростов-на-Дону, если поездка в страну-оккупант вообще может быть безопасной», — написала Домбровская в фейсбуке.

Активистка удивилась, почему на блок-посту никто не поинтересовался целью поездки швейцарцев и почему их пропустили, хотя надписи на машине четко указывали, что они едут в Россию на мундиаль.

Четыре года назад пятеро друзей из Мексики вместе съездили на чемпионат мира в Бразилию и пообещали повторить путешествие в 2018-м году.

Правда, одного из друзей пришлось заменить на его картонную копию из-за того, что его на мундиаль не отпустила жена.

Копия человека в полный рост вместе с друзьями каталась на переоборудованном школьном автобусе, а на его футболке появилась надпись: «Моя старуха не пустила меня».

Картонный Хавьер, которого не пустила жена, стал любимцем болельщиц со всего мира.

Бразилец Томер Савойа прославился фразой, которую можно воспроизвести как «офигенно, братан!» перед матчем своей команды в первом туре мундиаля против Швейцарии.

Видео быстро набрало популярность. Сам Томер первое время был в шоке от того, что его узнают на улицах, а после он стал героем многих шоу, где рассказывал о своей жизни и любви к России.

Савойа оставался в России месяц после чемпионата мира — бразилец ходил на различные программы, переезжал из одного города в другой, осматривая различные достопримечательности. Томер даже успел на несколько дней съездить в Латвию, где встретил немало русских людей, которые узнали автора одной из главных фраз ЧМ-2018. На инстаграм болельщика подписано около полумиллиона человек.

Стоит отметить, что Савойа стал популярным не благодаря мату на русском языке. Россиян подкупила в бразильце эмоциональность, чувство юмора, искренность и открытость.

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