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Нападающий российской молодежки: «Матч с Канадой — это и есть война» 

Газета.Ru + ещё 15 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий молодежной сборной России по хоккею Василий Подколзин прокомментировал победу российской команды над Канадой на молодежном чемпионате мира (2:1), позволившую подопечным Валерия Брагина выиграть группу А, сообщает "Советский спорт".
"Мы очень строго сыграли в обороне, за исключением пары моментов, но нас здорово подтащил вратарь. Где-то играли попроще, короткими сменами. Не знаю, недооценили ли нас канадцы. Мы вышли, и быстро прошла акклиматизация к трибунам и судейству, просто играли так, как всегда. Канадцы — это канадцы, я не первый раз против них играю. Да, выше скорости, но большой разницы нет.
Мы взяли максимальное количество очков на групповом этапе, это хорошо. Будем готовиться к матчу со Словакией. Если честно, сегодня был эмоциональный день, тем более Новый год уже в России наступил.
Я сегодня ошибался, ребята и тренеры помогли забыть неудачные моменты, сделать так, чтобы не выбился из колеи. Понимаю, что у меня сегодня достаточно много ошибок было, и буду работать. Не слушал сегодня, что мне канадцы говорили. В следующий раз канадцы лучше будут думать про нас, хорошо, что так сложилось в этом матче. Матч с Канадой и есть война. Тем более при такой поддержке трибун соперника. Этот матч по характеру был войной.
На самом деле, атмосфера не сбивала, когда вышел на лед, то абстрагировался от всего. Безусловно, эмоции у меня были, я ошибался. Думаю, эту игру запомню надолго. Словами не описать, какие были эмоции после гола Шэна. Паша сделал праздник всей России, все продолжат праздновать. В конце мы хорошо сыграли в обороне.
Словаки — самый слабый соперник? Тут все профессионалы и не будут расслабляться. Все понимают, что ошибаться больше нельзя, групповой этап надо забыть", — цитирует форварда Sport24.
Ранее сообщалось, что матч МЧМ по хоккею в России может пройти на открытом воздухе.
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