Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Renault добилась от нового мотора прибавки в 50 л. 

Car.ru 6 часов назад
Фото: Car.ru
Французская компания Renault нашла резервы для увеличения мощности своих болидов в 2019 году.
Четвертый год команда французской компании будет выступать в чемпионате мира «Формулы-1» после своего возвращения в лигу сильнейших. За это время специалисты Renault проделали серьезную работу в плане модернизации и усовершенствования своих машин.
Были проведены испытания новейшей силовой установки. Результаты показали, что сделан заметный рывок в увеличении мощности силовой установки. Она стала мощнее на 50 «лошадей».
Несмотря на то, что двигатель стал явно мощнее, у инженерного состава Renault вызывает определенные опасения работа турбины. Дело в том, что и раньше эта проблема периодически возникала. Но теперь с повышением мощности силового агрегата, это может стать серьезным препятствием. Не пришлось бы искусственно снижать мощность мотора.
Car.ru: последние новости
Глава Hyundai объяснил, что помешало команде отказаться от Миккельсена после плохого сезона Алонсо – второй спортсмен по популярности в Испании Более 4 000 000 зрителей посетили этапы Формулы 1 в 2018 году
Прочее , Renault
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Играют за русских»: в США хотят отстранения РУСАДА5
Роналду вернется в сборную Португалии
Хачанов проиграл Вавринке в Дохе
«Мы не любим русских»: Канада — о поражении192
Оценена возможность реванша Нурмагомедова и Макгрегора
Видео
00:38
«Дети не плачут по Мамаеву»: жена накинулась на любовницу
Футбол Статьи
01:10
«Она сказала „нет“: убийца юной пловчихи объяснился
Летние виды спорта Статьи
01:38
Дзюбе припомнили воровство в раздевалке
Футбол
01:06
Медведева подогрела слухи о любовной связи с певцом
Фигурное катание
00:15
Медведева и Костов показали любовь на Новый год
Фигурное катание Статьи
04:43
Россия договорилась с WADA
Летние виды спорта
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
00:38
Мамаев написал заявление об избиении
Футбол
02:38
Жулин затосковал по «женственным частям тела» фигуристок
Фигурное катание
04:43
Путина предупредили об изоляции российского спорта
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение