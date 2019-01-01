Renault добилась от нового мотора прибавки в 50 л.

Французская компания Renault нашла резервы для увеличения мощности своих болидов в 2019 году.

Четвертый год команда французской компании будет выступать в чемпионате мира «Формулы-1» после своего возвращения в лигу сильнейших. За это время специалисты Renault проделали серьезную работу в плане модернизации и усовершенствования своих машин.

Были проведены испытания новейшей силовой установки. Результаты показали, что сделан заметный рывок в увеличении мощности силовой установки. Она стала мощнее на 50 «лошадей».

Несмотря на то, что двигатель стал явно мощнее, у инженерного состава Renault вызывает определенные опасения работа турбины. Дело в том, что и раньше эта проблема периодически возникала. Но теперь с повышением мощности силового агрегата, это может стать серьезным препятствием. Не пришлось бы искусственно снижать мощность мотора.