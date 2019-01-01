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Стал известен победитель шоу «Голос» 

Газета.Ru + ещё 13 11 часов назад
Победителем шоу «Голос» стал Петр Захаров, сообщает Первый канал.
Он состоял в команде Валерия Меладзе.
Новость дополняется.
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Прочее , Валерий Меладзе , Петр Захаров
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