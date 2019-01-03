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Законы, вступающие в силу 3 января 

Парламентская газета + ещё 1 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2018 № 1648 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. № 94»
Определен порядок расчёта размера разового платежа за пользование участками недр, которые предоставляются без проведения конкурса или аукциона, для добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для ремонта автодорог общего пользования
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2018 года № 1644 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации»
Установлен запрет на застройку противопожарных расстояний и минерализованных полос в границах населённых пунктов.
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2018 года № 1639 «О внесении изменений в Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»
Скорректированы Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов. В частности, установлен запрет на использование подъемной платформы для инвалидов, движущейся пешеходной дорожки и эскалатора по истечении срока службы без проведения обследования и выполнения условий использования объекта, предусмотренных оформленным по результатам обследования заключением.
Также владелец подъемной платформы для инвалидов, в случае отсутствия возможности использования её без участия оператора обязан обеспечить техническую возможность его вызова.
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2018 года № 1637 «Об утверждении Правил предоставления федеральным государственным органам, осуществляющим контроль за выполнением требований, установленных частью 3 статьи 491 Федерального закона „Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации“, доступа к единому регистру застрахованных лиц»
Установлен порядок доступа федеральных госорганов к единому регистру застрахованных лиц для исполнения требования о сдаче военнослужащими полиса обязательного медицинского страхования.
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