Канделаки: Мамаев и Кокорин доказали, что ненаказуемых не существует

Генеральный продюсер телеканала «Матч-ТВ» Тина Канделаки специально для НСН подготовил топ главных на её взгляд новостей 2018 года. ТОП-1: В России прошел чемпионат мира по футболу Тина Канделаки: С 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России, на 12 стадионах прошел чемпионат мира по футболу. Подготовка к мероприятию шла практически в течение 10 лет.

Есть несколько вещей, которые я бы хотела заметить. Первое, невероятное единение страны вокруг нашей команды и ее результата. Мы можем объединяться, можем быть всей страной счастливыми и можем, наконец-то, верить в свою сборную. Второе, мир узнал, что мы можем профессионально встречать гостей. То, что произошло во время чемпионата мира по футболу, называется спортивная дипломатия, как бы в западных СМИ не пугали медведями на улице, люди раз приехавшие в Россию, увидевшие собственными глазами новую Россию, не забудут этого никогда. Я думаю, что вот этого информационного, позитивного потока нам хватит на долгие годы. Мне бы хотелось, чтобы таких событий в будущем году было достаточно, чтобы этот общенациональный эмоциональный заряд сохранить. Нам нужны события, которые позволяют нас всех вместе, всем нашим огромным разнообразием, чувствовать частью одной большой страны, которая может гордиться своими победами.

Мы много лет знали, что известные футболисты бывают вспыльчивыми, страдают от звездной болезни и считают, что деньги исправляют любые ошибки. В случае с Мамаевым и Кокориным все эти звезды, как говорится, сошлись. Публичность несет повышенную ответственность. Об этом футболисты на какое-то время забыли. Ждем решения суда. Нам еще раз показали, что суд не учитывает известность или неизвестность тех или иных людей. В данном случае суд наоборот пошел по пути того, чтобы доказать, что ненаказуемых известных людей больше не существует. Я, конечно, по прежнему считаю, что после определенного времени, проведенного в СИЗО лучше, чтобы они исправляли свои ошибки на поле. Но тем не менее придётся дождаться решения суда. Суд решит за нас всех.