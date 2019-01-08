Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В WADA ответили на критику выступающего против РУСАДА Сэмуэльссона 

Газета.Ru + ещё 10 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Руководитель комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентство (WADA) Джонатан Тэйлор написал ответное письмо шведскому биатлонисту Себастиану Самуэльссону, который раскритиковал решение организации не созывать срочное заседание исполкома по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА), передает "Советский спорт".
Тэйлор попросил спортсмена не делать поспешных выводов.
"Дорогой мистер Самуэльссон, спасибо за письмо от 7 января 2019 года. Мне очень жаль, что вы считаете приемлемым обвинять меня и комитет по соответствию в нехватке принципов, в неэтичности и нечестности. Не думаю, что эти обвинения справедливы. Я согласен, что ситуация с допингом в России — это огромный скандал. Именно поэтому я помогал Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) и МПК принять решения о строгих наказаниях, а затем защищал свои действия в CAS", — отметил глава комитета.
Также он подчеркнул, что WADA не может отстранить российскую организацию бещ доказательств.
"Я не согласен с вашей критикой сентябрьских рекомендаций комитета по соответствию восстановить в правах РУСАДА в вопросе двух критических условий. Мы «секретно не раздвигали рамки». В сентябре мы сделали именно то, о чем говорили в июне. Это и привело к ситуации, в которой российские власти либо предоставят данные, либо российская сторона получит отстранение. Вы выступаете за немедленное лишение прав РУСАДА. Комитету нужны данные или же дело об отстранении будет рассматриваться в суде", — приводит письмо Тэйлора журналист Дэн Роан.
Напомним, что Минспорт России ожидает визит экспертов WADA в Московскую антидопинговую лабораторию 9 января.
Ранее сообщалось, что первый президент WADA Ричард Паунд считает, что глупо немедленно наказывать Россию за нарушение срока предоставления данных Московской антидопинговой лаборатории.
Газета.Ru: последние новости
Хавбек "Спартака" Попов высказался относительно перехода в "Ростов" СМИ: "Челси" в ближайшее время заключит контракт с хавбеком "Зенита" Зидан может возглавить"Ювентус" летом
Комментарии
Прочее , Минспорта , Всемирное антидопинговое агентство , Советский спорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ананидзе перейдёт в «Крылья»
«Банда линчевателей»: WADA отчаянно защищает Россию21
Медведева оценила пост Тутберидзе о себе1
Боккетти прояснил своё будущее1
Касаткина проиграла Саснович в Сиднее
Видео
00:38
«Дети не плачут по Мамаеву»: жена накинулась на любовницу
Футбол Статьи
01:10
«Она сказала „нет“: убийца юной пловчихи объяснился
Летние виды спорта Статьи
01:38
Дзюбе припомнили воровство в раздевалке
Футбол
01:06
Медведева подогрела слухи о любовной связи с певцом
Фигурное катание
00:15
Медведева и Костов показали любовь на Новый год
Фигурное катание Прочее
04:43
Россия договорилась с WADA
Летние виды спорта
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
00:38
Мамаев написал заявление об избиении
Футбол
02:38
Жулин затосковал по «женственным частям тела» фигуристок
Фигурное катание
04:43
Путина предупредили об изоляции российского спорта
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение