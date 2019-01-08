В WADA ответили на критику выступающего против РУСАДА Сэмуэльссона

Руководитель комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентство ( WADA ) Джонатан Тэйлор написал ответное письмо шведскому биатлонисту Себастиану Самуэльссону, который раскритиковал решение организации не созывать срочное заседание исполкома по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА), передает "Советский спорт"

Тэйлор попросил спортсмена не делать поспешных выводов.

"Дорогой мистер Самуэльссон, спасибо за письмо от 7 января 2019 года. Мне очень жаль, что вы считаете приемлемым обвинять меня и комитет по соответствию в нехватке принципов, в неэтичности и нечестности. Не думаю, что эти обвинения справедливы. Я согласен, что ситуация с допингом в России — это огромный скандал. Именно поэтому я помогал Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) и МПК принять решения о строгих наказаниях, а затем защищал свои действия в CAS", — отметил глава комитета.

Также он подчеркнул, что WADA не может отстранить российскую организацию бещ доказательств.

"Я не согласен с вашей критикой сентябрьских рекомендаций комитета по соответствию восстановить в правах РУСАДА в вопросе двух критических условий. Мы «секретно не раздвигали рамки». В сентябре мы сделали именно то, о чем говорили в июне. Это и привело к ситуации, в которой российские власти либо предоставят данные, либо российская сторона получит отстранение. Вы выступаете за немедленное лишение прав РУСАДА. Комитету нужны данные или же дело об отстранении будет рассматриваться в суде", — приводит письмо Тэйлора журналист Дэн Роан.

Напомним, что Минспорт России ожидает визит экспертов WADA в Московскую антидопинговую лабораторию 9 января.

Ранее сообщалось, что первый президент WADA Ричард Паунд считает, что глупо немедленно наказывать Россию за нарушение срока предоставления данных Московской антидопинговой лаборатории.