Елистратов и Просвирнова завоевали бронзу ЧЕ по шорт-треку 

Россиянин Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 метров в рамках чемпионата Европы по шорт-треку, проходящего в Голландии.
Золото и серебро завоевали представители Венгрии Шандор Лю Шаолинь и Лю Шаоан.
Чемпионат Европы. Мужчины. 1500 м 1. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 2.13,579 2. Лю Шаоан (Венгрия) — 2.13,665 3. Семен Елистратов (Россия) — 2.13,740 4. Денис Айрапетян (Россия) — 2.13,896 5. Владислав Быканов (Израиль) — 2.14,108 6. Юри Конфортола (Италия) — 2.14,511 7. Павел Ситников (Россия) — 2.29,801 Ранее российская спортсменка Софья Просвирнова завоевала бронзу на дистанции 1500 м, показав в финальном забеге результат 2 минуты 29,706 секунды.
Победу одержала представительница Нидерландов Сюзанне Схюлтинг (2.29,181), серебро взяла Элиза Кристи (2.29,416) из Великобритании.
Чемпионат Европы. Женщины. 1500 м 1. Сюзанне Схултинг (Голландия) — 2.29,181 2. Элиза Кристи (Великобритания) — 2.29,416 3. Софья Просвирнова (Россия) — 2.29,706 4. Энн Десмет (Бельгия) — 2.29,761 5. Тифани Юо-Маршан (Франция) — 2.30,028 6. Арианна Сигель (Италия) — 2.30,124