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Елистратов и Просвирнова завоевали бронзу ЧЕ по шорт-треку 

LiveSport.Ru + ещё 1 1 час назад
Россиянин Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 метров в рамках чемпионата Европы по шорт-треку, проходящего в Голландии.
Золото и серебро завоевали представители Венгрии Шандор Лю Шаолинь и Лю Шаоан.
Чемпионат Европы. Мужчины. 1500 м  1. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 2.13,579  2. Лю Шаоан (Венгрия) — 2.13,665  3. Семен Елистратов (Россия) — 2.13,740  4. Денис Айрапетян (Россия) — 2.13,896  5. Владислав Быканов (Израиль) — 2.14,108  6. Юри Конфортола (Италия) — 2.14,511  7. Павел Ситников (Россия) — 2.29,801  Ранее российская спортсменка Софья Просвирнова завоевала бронзу на дистанции 1500 м, показав в финальном забеге результат 2 минуты 29,706 секунды.
Победу одержала представительница Нидерландов Сюзанне Схюлтинг (2.29,181), серебро взяла Элиза Кристи (2.29,416) из Великобритании.
Чемпионат Европы. Женщины. 1500 м  1. Сюзанне Схултинг (Голландия) — 2.29,181  2. Элиза Кристи (Великобритания) — 2.29,416  3. Софья Просвирнова (Россия) — 2.29,706  4. Энн Десмет (Бельгия) — 2.29,761  5. Тифани Юо-Маршан (Франция) — 2.30,028  6. Арианна Сигель (Италия) — 2.30,124
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Прочее , Софья Просвирнова , Владислав Быканов , Семен Елистратов
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