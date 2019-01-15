Александр Зинченко: «Почему не перешел в „Зенит“? Я просто выбрал футбол»

Бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко рассказал, почему он не перешел в "Зенит" . Сейчас он выступает за «Манчестер Сити».

— Почему ты не перешел в «Зенит»?

— Во-первых, я всегда мечтал играть в Европе. Здесь совершенно другой уровень. Когда я сюда пришел, я это понял. Я просто выбрал футбол и осуществил свою мечту, — сказал Зинченко в интервью каналу «КраСава» в Youtube.

В текущем сезоне 22-летний украинец провел 11 матчей за «Сити» и забил один мяч при двух голевых передачах.

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