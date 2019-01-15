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Александр Зинченко: «Почему не перешел в „Зенит“? Я просто выбрал футбол» 

Спорт-Экспресс + ещё 2 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко рассказал, почему он не перешел в "Зенит". Сейчас он выступает за «Манчестер Сити».
— Почему ты не перешел в «Зенит»?
— Во-первых, я всегда мечтал играть в Европе. Здесь совершенно другой уровень. Когда я сюда пришел, я это понял. Я просто выбрал футбол и осуществил свою мечту, — сказал Зинченко в интервью каналу «КраСава» в Youtube.
В текущем сезоне 22-летний украинец провел 11 матчей за «Сити» и забил один мяч при двух голевых передачах.
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Прочее , Александр Зинченко , Зенит
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