Бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко рассказал, почему он не перешел в "Зенит". Сейчас он выступает за «Манчестер Сити».
— Почему ты не перешел в «Зенит»?
— Во-первых, я всегда мечтал играть в Европе. Здесь совершенно другой уровень. Когда я сюда пришел, я это понял. Я просто выбрал футбол и осуществил свою мечту, — сказал Зинченко в интервью каналу «КраСава» в Youtube.
В текущем сезоне 22-летний украинец провел 11 матчей за «Сити» и забил один мяч при двух голевых передачах.
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