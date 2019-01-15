Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Турки захотели футболиста сборной России 

News.ru 2 часа назад
Турецкий «Фенербахче» может предложить контракт российскому футболисту Фёдору Кудряшову.
Как сообщает Fotospor, 31-летний футболист может подписать соглашение с турецким клубом сроком на 6 месяцев с опцией продления на один год. Ранее Кудряшов и казанский «Рубин» расторгли контракт по обоюдному согласию.
Защитник пришёл в «Рубин» в 2017 году. В текущем сезоне он вышел на поле в 9 матчах и не отметился результативными действиями. Ранее Кудряшов защищал цвета «Ростова», «Ахмата», «Краснодара», «Спартака» и «Томи». Также Кудряшов неоднократно вызывался в сборную России, в том числе на чемпионат мира — 2018 и игры Лиги наций. Всего за национальную команду он провёл 9 матчей.
После 17 туров чемпионата Турции «Фенербахче» занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
Клуб со дна турецкой лиги отказался от игрока сборной РФ, сообщал News.ru.
News.ru: последние новости
Экипаж Николаева опрокинулся на шестом этапе «Дакара» Кучеров бьёт рекорды результативности в НХЛ Джеффа Монсона прооперировали в Челябинске
Прочее , Федор Кудряшов , Спартак , ФК "Рубин"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не знаю, что такое русский дух»1
Старых пропустит спринт в Рупольдинге
Российские гандболисты уступили Бразилии1
Российский боец ММА разнес отделение банка
Рэмси подпишет контракт с «Ювентусом»
Видео
00:28
Макгрегор раскрыл сказанное Хабибу во время боя
MMA
00:36
Появилось видео крушения мотовездехода Карякина
Автоспорт
01:06
Как российские хоккеисты провели игровой день в НХЛ
Хоккей Прочее
Медведева назвала страну, где планирует жить
Фигурное катание
01:58
Выступление гимнастки заставило зрителей танцевать
Летние виды спорта
00:41
Кокорин отказался от пищи из СИЗО
Футбол
00:41
Кокорин пожаловался на обострение травмы
Футбол
00:27
В сеть попало видео Плющенко на больничной койке
Фигурное катание
05:09
Что скрывает Туктамышева
Фигурное катание Статьи
00:57
Арбитр разбил юному хоккеисту губу и улыбнулся
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение