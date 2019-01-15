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Классические произведения исполнят на северо-западе Москвы 

Управа района Хорошево-Мневники 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В выставочном зале «Тушино» на северо-западе столицы в субботу, 19 января, состоится концерт фортепианной музыки. Будут исполнены произведения таких композиторов, как: Шуман, Брамс, Скрябин, Яначек и других.
— Перед гостями выступит лауреат международных конкурсов Елизавета Алексеевская, — рассказали в администрации выставочного зала.
Концерт пройдет по адресу бульвар Яна Райниса, д. 19, корп. 1. Начало в 16.00. Всю дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (499) 493-14-67.
Напомним, выставочный зал «Тушино» был создан в 1986 году. Основным направлением его работы является экспозиционно-выставочная и культурно-массовая деятельность.
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