Классические произведения исполнят на северо-западе Москвы

В выставочном зале «Тушино» на северо-западе столицы в субботу, 19 января, состоится концерт фортепианной музыки. Будут исполнены произведения таких композиторов, как: Шуман, Брамс, Скрябин, Яначек и других.

— Перед гостями выступит лауреат международных конкурсов Елизавета Алексеевская, — рассказали в администрации выставочного зала.

Концерт пройдет по адресу бульвар Яна Райниса, д. 19, корп. 1. Начало в 16.00. Всю дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (499) 493-14-67.

Напомним, выставочный зал «Тушино» был создан в 1986 году. Основным направлением его работы является экспозиционно-выставочная и культурно-массовая деятельность.