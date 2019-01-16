«Монако» с Головиным в составе сыграл вничью с «Ниццей» в Лиге 1

«Монако» сыграл вничью с «Ниццей» в матче 17-го тура французской Лиги 1.

Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счётом 1:1.

В составе монегасков отличился Бенуа Бадьяшиль, а у гостей голом отметился Аллан Сент-Максимен

Отметим, что в компенсированное время первого тайма «Ницца» осталась в меньшинстве после удаления Ихсана Сакко, а во второй половине игры пенальти в ворота хозяев не забил Сент-Максимен.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле 79 минут и не отметился результативными действиями.

«Монако» продолжает занимать предпоследнее 19-место в чемпионате с 15-ю очками, «Ницца» — на шестой позиции.

Ранее сообщалось, что Головин включён в стартовый состав «Монако» на матч Лиги 1 с «Ниццей».