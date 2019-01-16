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«Монако» с Головиным в составе сыграл вничью с «Ниццей» в Лиге 1 

RT на русском + ещё 31 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Монако» сыграл вничью с «Ниццей» в матче 17-го тура французской Лиги 1.
Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счётом 1:1.
В составе монегасков отличился Бенуа Бадьяшиль, а у гостей голом отметился Аллан Сент-Максимен.
Отметим, что в компенсированное время первого тайма «Ницца» осталась в меньшинстве после удаления Ихсана Сакко, а во второй половине игры пенальти в ворота хозяев не забил Сент-Максимен.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле 79 минут и не отметился результативными действиями.
«Монако» продолжает занимать предпоследнее 19-место в чемпионате с 15-ю очками, «Ницца» — на шестой позиции.
Ранее сообщалось, что Головин включён в стартовый состав «Монако» на матч Лиги 1 с «Ниццей».
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Прочее , Александр Головин , Аллан Сент-максимен
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