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Кристоффер Олссон: Когда моя девушка узнала, что я переезжаю в Россию, сразу сказала: «Нет» 

SovSport.Ru 1 час назад
Шведский полузащитник Кристоффер Олссон, ставший игроком "Краснодара" в зимнее трансферное окно, рассказал о реакции своих родных на решение перебраться в чемпионат России.
О "Краснодаре" я знал не так много. Знал, что это серьёзный клуб, где играет Классон, а ранее Гранквист. О России знал ещё меньше. Знал, что в этой стране здорово играют в хоккей. Вот и все мои сведения о России. Когда моя девушка узнала, что я переезжаю в Россию, сразу сказала: "Нет". Она хотела остаться в Швеции.
Родители и родственники отнеслись к этой идее в целом позитивно. Поддержали меня в моём выборе, и я им за это благодарен. В России подготовка к сезону сложнее, чем в Швеции или Дании, но похоже на то, что мы делали в "Арсенале", сказал Олссон клубной пресс-службе.
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