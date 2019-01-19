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Форвард «Нэшвилла» дисквалифицирован на два матча НХЛ 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
НХЛ дисквалифицировала нападающего "Нэшвилла" Райана Джохансена на два матча за опасную игру высокоподнятой клюшкой во встрече регулярного чемпионата с "Виннипегом", сообщается на официальном сайте лиги.
Инцидент произошел на 17-й минуте матча, состоявшего в четверг в Нэшвилле и завершившегося победой "Виннипега" со счетом 5:1. Во время встречи судьи наказали Джохансена малым штрафом за опасную игру высокоподнятой клюшкой против форварда соперников Марка Шайфли.
По условиям коллективного трудового договора и исходя из расчета среднегодовой зарплаты Джохансена, хоккеист потеряет свыше 86 тысяч долларов. Эти деньги будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.
В связи с дисквалификацией Джохансен, который в текущем регулярном чемпионате НХЛ набрал 42 очка (8 шайб + 34 передачи) в 49 играх, пропустит матчи с "Флоридой" 19 января и "Колорадо" 21 января.
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Прочее , Марк Шайфли , Райан Джохансен
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