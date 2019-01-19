Форвард «Нэшвилла» дисквалифицирован на два матча НХЛ

НХЛ дисквалифицировала нападающего "Нэшвилла" Райана Джохансена на два матча за опасную игру высокоподнятой клюшкой во встрече регулярного чемпионата с "Виннипегом", сообщается на официальном сайте лиги.

Инцидент произошел на 17-й минуте матча, состоявшего в четверг в Нэшвилле и завершившегося победой "Виннипега" со счетом 5:1. Во время встречи судьи наказали Джохансена малым штрафом за опасную игру высокоподнятой клюшкой против форварда соперников Марка Шайфли

По условиям коллективного трудового договора и исходя из расчета среднегодовой зарплаты Джохансена, хоккеист потеряет свыше 86 тысяч долларов. Эти деньги будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.

В связи с дисквалификацией Джохансен, который в текущем регулярном чемпионате НХЛ набрал 42 очка (8 шайб + 34 передачи) в 49 играх, пропустит матчи с "Флоридой" 19 января и "Колорадо" 21 января.