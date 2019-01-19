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Определен срок создания механизма «регуляторной гильотины» для бизнеса 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 44 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Российский кабмин, как ожидается, до февраля 2020 года завершит работу над созданием механизма «регуляторной гильотины», предусматривающего анализ и пересмотр действующих обязательных для бизнеса требований, сообщил вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.
«Безусловно, мы до февраля 2020 года должны определиться с тем регулирующим механизмом, который уже отжил, и его нужно ликвидировать и, соответственно, подготовить новое законодательство в этой части и нормативные документы», — приводит его слова ТАСС.
В январе глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил решить проблему избыточных требований контрольно-надзорных органов к бизнесу в России. Премьер предложил ввести механизм так называемой регуляторной гильотины, по которому ранее действовавшие требования, которые не будут изменены или одобрены специальным образом, автоматически утрачивают силу.
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