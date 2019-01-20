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Сарри заявил, что футболистов «Челси» трудно мотивировать 

РИА Новости + ещё 6 13 минут назад
Фото: © AFP 2019 / Kirill KUDRYAVTSEV
Главный тренер лондонского футбольного клуба "Челси" Маурицио Сарри после поражения от лондонского "Арсенала" раскритиковал игроков, отметив, что у них вновь возникли проблемы с мотивацией.
"Синие" в субботу проиграл "канонирам" в выездном матче 23-го тура чемпионата Англии — 0:2.
"Должен сказать, что я чрезвычайно зол. Основная причина этого поражения лежит в плоскости психологии. Мы играли против команды, которая была гораздо сильнее с точки зрения психологии, чем мы. Я не могу смириться с этим", — приводит Telegraph слова Сарри.
"Нечто подобное произошло и в матче с "Тоттенхэмом". Тогда мы подробно обсудили эту неудачу, я поговорил с игроками и думал, что проблема решена. Но, видимо, нам опять не хватает мотивации. Я предпочел бы искать причины поражения в тактике, но дело в том, что, видимо, эту группу игроков очень сложно мотивировать", — добавил итальянский специалист.
"Челси", в активе которого 47 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги, отставая на 13 баллов от лидирующего "Ливерпуля".
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