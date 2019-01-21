Экс-игрок «Милана» может перейти в «Барселону»

«Барселона» рассматривает вариант приглашения в команду полузащитника «Сассуоло» Кевина-Принса Боатенга, сообщает "Советский спорт"

Как информирует итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, сине-гранатовые возьмут футболиста в аренду с правом дальнейшего выкупа. Отмечается, что клубы уже согласовали потенциальную сделку.

31-летний Боатенг в текущем сезоне принял участие в 13 матчах в Серии А, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что «Барселона» обыграла «Леганес» и продлила победную серию в чемпионате Испании.