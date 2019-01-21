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Экс-игрок «Милана» может перейти в «Барселону» 

Газета.Ru + ещё 6 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
«Барселона» рассматривает вариант приглашения в команду полузащитника «Сассуоло» Кевина-Принса Боатенга, сообщает "Советский спорт".
Как информирует итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, сине-гранатовые возьмут футболиста в аренду с правом дальнейшего выкупа. Отмечается, что клубы уже согласовали потенциальную сделку.
31-летний Боатенг в текущем сезоне принял участие в 13 матчах в Серии А, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.
Ранее сообщалось, что «Барселона» обыграла «Леганес» и продлила победную серию в чемпионате Испании.
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